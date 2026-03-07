სუს-ი გივი თარგამაძესაც იბარებს გამოკითხვაზე - თუმცა, სუს-ის თქმით, მას ტელეფონი აქვს გათიშული

გივი თარგამაძე, რომლითაც გამოძიებაა დაინტერესებული, 7 თვით იყო დაპატიმრებული სადავო პარლამენტის საგამოძიებო კომისიაზე გამოუცხადებლობის გამო - მან საპატიმრო 2026 წლის 26 იანვარს დატოვა.
სუსი-ს განცხადება იმის შესახებ, რომ თარგამაზე დაბარებულია გამოკითხვაზე, თავდაპირველად პროსახელისუფლებო მედიასაშუალებებით გავრცლედა
სუს-ში დაბარებული პირები ჩვენების მიცემას სასამართლოში, მაგისტრანტი მოსამართლის თანდასწრებით აპირებენ. ცნობილია რომ გუბაზ სანიკიძე 7 მარტსვე დაიკითხება.
გამოძიების ფონია ირანში საომარი მოქმედებები და უმაღლესი ლიდერის ლიკვიდაციის შემდეგ ახალი მმართველის არჩევის მოლოდინი.
