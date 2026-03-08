ოსლოში აფეთქება მოხდა აშშ-ის საელჩოს შესასვლელთან

7-8 მარტის ღამით ნორვეგიის დედაქალაქ ოსლოში აფეთქება მოხდა შეერთებული შტატების საელჩოს შესასვლელთან. როგორც საინფორმაციო სააგენტო Reuters-ი წერს თვითმხილველებზე დაყრდნობით, შენობა უმნიშვნელოდ არის დაზიანებული. არავინ დაშავებულა. პოლიცია ეძებს ერთ ან რამდენიმე ადამიანს, რომლებსაც შესაძლოა კავშირი ჰქონდეთ აფეთქებასთან.
გამოძიების დასრულებამდე პოლიცია არ აკეთებსმომენტარსიმის შესახებ, თუ რა აფეთქდა.
„არაფერზე არ გავაკეთებთ კომენტარს, რაც შეეხება დაზიანების ტიპს, კონკრეტულად რა აფეთქდა და სხვა, ვინაიდან გამოძიება ეს-ეს არის დაიწყო, თქვა პოლიციის წარმომადგენელმა მაიკლდელემირმა.
