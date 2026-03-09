ნავთობის ფასი თითქმის 120 დოლარს გაუტოლდა, რაც მაქსიმალური მაჩვენებელია 2022 წლიდან

ფასების მკვეთრი გზა უკავშირდება ესკალაციას ახლო აღმოსავლეთში - მას მერე, რაც აშშ-მა და ისრაელმა ირანის წინააღმდეგ საომარი ოპერაცია დაიწყეს და შემდეგ თეირანმა რეგიონში ამერიკის ბაზებზე მიიტანა იერიშები. კონფლიქტის დაწყების შემდეგ ფაქტობრივად დაიხურა ჰორმუზის სრუტე - მარშრუტი, რომელსაც მსოფლიოს ნავთობის დაახლოებით 20 პროცენტი გადის.
Financial Times-ი წერს, რომ "დიდი შვიდეულის" (G7) სახელმწიფოები გეგმავენ განიხილონ ნავთობის სტრატეგიული მარაგების გამოთავისუფლების საკითხი, ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოსთან (IEA) ერთად. წყაროთა ცნობით, საქმე, შესაძლოა, ეხებოდეს 300-400 მილიონ ბარელს.
ნავთობის საავარიო მარაგი შეიქმნა 1974 წელს, არაბული სანავთობო ემბარგოს შემდეგ - რამაც ნავთობის ფასების მკვეთრი ზრდა და დასავლეთში საწვავის დიდი დეფიციტი გამოიწვია. ეს მარაგები ნავთობის მსხვილ მომხმარებელ სახელმწიფოებს რეაგირების საშუალებას აძლევს მნიშვნელოვან ენერგეტიკულ რყევებზე.
IEA-მა ბოლოს სტრატეგიული რეზერვებიდან ნავთობი გამოათავისუფლა 2022 წელს, რათა წინააღმდეგობა გაეწია ფასების მკვეთრი ზრდისთვის რუსეთის მხრიდან უკრაინაზე სრულმასშტაბიანი თავდასხმის შემდეგ.
აშშ-ის პრეზიდენტი, დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ფასების ზრდა არის "ძალიან მცირე საფასური აშშ-ის და მთელი მსოფლიოს უსაფრთხოებისა და მშვიდობისთვის". ტრამპის სიტყვებით, ფასები სწრაფად დაიკლებს, როცა აღმოიფხვრება ირანის ბირთვული პროგრამის საფრთხე.
