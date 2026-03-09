Accessibility links

იაპონია: დიდი შვიდეულის შეხვედრაზე IEA გამოვიდა ნავთობის მარაგის გამოთავისუფლების მოწოდებით, 2026 წლის 9 მარტი

9 მარტს, დიდი შვიდეულის (G7) ქვეყნების ფინანსთა მინისტრების ონლაინ-შეხვედრაზე ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო (IEA) გამოვიდა მოწოდებით კოორდინირებულად გამოთავისუფლდეს ნავთობის საავარიო რეზერვები - ამ ცნობას ავრცელებს იაპონიის ფინანსთა მინისტრი, სატსუკი კატაიამა.

"IEA გამოვიდა მოწოდებით თითოეულმა ქვეყანამ ნავთობის რეზერვები კოორდინირებულად გამოათავისუფლოს" - ამბობს კატაიამა და დასძენს - "შექმნილი ვითარების პასუხად... G7-ი შეთანხმდა ყურადღებით მიადევნოს თვალი ენერგიის ბაზარზე განვითარებულ პროცესებს და გაატაროს აუცილებელი ზომები ენერგიის გლობალური მიწოდების მხარდასაჭერად, მათ შორის ნავთობის რეზერვების გამოთავისუფლების გზით".

მინისტრებს და IEA-ის წარმომადგენლებს შეხვედრაზე შეუერთდნენ აღმასრულებელი პირები ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციიდან (OECD), ასევე მსოფლიო ბანკიდან და საერთაშორისო სავალუტო ფონდიდან, ამბობს კატაიამა. მის სიტყვებს ავრცელებს სააგენტო Reuters-ი.

G7 მალე გამართავს წევრი სახელმწიფოების ენერგეტიკის მინისტრების შეხვედრას, სამომავლო ნაბიჯების განსახილველად - ამბობს კატაიამა.

9 მარტს ნავთობის ფასმა მიაღწია ნიშნულს, რომელიც მაქსიმალურია 2022 წლის შემდეგ. რამდენიმე მსხვილმა მაწარმოებელმა შეამცირა მიწოდება, აშშ-ისა და ისრაელის მხრიდან ირანის წინააღმდეგ ომის ფონზე ბაზარზე იზრდება შიში, რომ გადაზიდვების შეფერხება ხანგრძლივი იქნება.

იაპონია, რომლის მიერ მიღებული ნავთობის დაახლოებით 95 პროცენტი ახლო აღმოსავლეთზე მოდის, ფლობს მსოფლიოში ერთ-ერთ უდიდეს ნავთობის მარაგს.

