ტრამპი: სიტუაციის სტაბილიზაციამდე ნავთობთან დაკავშირებულ სანქციებს მოვუხსნით ზოგიერთ ქვეყანას

ტრამპს კონკრეტული ქვეყნები არ დაუსახელებია. სანქცირებულებს შორის რუსეთიცაა უკრაინის წინააღმდეგ ომის გამო.
- მას შემდეგ, რაც შეერთებულმა შტატებმა და ისრაელმა ირანის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაცია დაიწყეს, თეირანმა ფაქტობრივად ჩაკეტა ჰორმუზის სრუტე. სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ამ სრუტის გავლით ნავთობის ტრანსპორტირება ვეღარ ხდება.
- 9 მარტს ბარელი ნავთობის ფასმა, 2022 წლის შემდეგ პირველად გადააჭარბა 100 აშშ დოლარს.
დღეს, 10 მარტს აზიის ბირჟებზე ვაჭრობის დაწყებისას Brent-ის მარკის ბარელი ნავთობის ფასი ას დოლარზე ქვემოთ ჩამოვიდა და დაახლოებით 92 აშშ დოლარი შეადგინა. ბაზარს ეს რეაქცია ჰქონდა აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გუშინდელ განცხადებაზე, რომ ირანის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაცია მალე დასრულდება.
აშშ-ის მიერ სანქცირებულია რუსული ნავთობიც. 9 მარტს ტრამპს სატელეფონო საუბარი ჰქონდა რუსეთის პრეზიდენტ პუტინთან
- ირანის წინააღმდეგ 28 თებერვლიდან მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის გამო ნავთობის მსოფლიო ბაზარზე შექმნილი დაძაბული სიტუაციის შესამსუბუქებლად, ჯერ კიდევ 6 მარტს შეერთებულმა შტატებმა ინდოეთის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებს 30 დღით მოუხსნა რუსული ნავთობის შეძენის აკრძალვა. საუბარია უკვე ტანკერებზე ჩატვირთულ ნავთობზე.
- აშშ-ის ფინანსთა მინისტრმა სკოტ ბესენტმა 6 მარტს, ტელეარხ Fox Business-თან ინტერვიუში არ გამორიცხა სანქციების შესუსტება ასეულობით მილიონი ბარელი რუსული ნავთობით უკვე დატვირთული ტანკერებისთვის.
- უკრაინა დიდი ხანია ითხოვს რუსული ნავთობისა და გაზის წინააღმდეგ მოქმედი საერთაშორისო სანქციების კიდევ უფრო გამკაცრებას, რათა რუსეთს გადაკეტილი ჰქონდეს ომის დაფინანსების მნიშვნელოვანი წყარო.
