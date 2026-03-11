ჰორმუზის სრუტეში სამი გემი დაზიანდა უცნობი წარმომავლობის ჭურვებით დარტყმის შედეგად

11 მარტს ჰორმუზის სრუტეში სამ სატვირთო გემზე დარტყმები იყო ჯერჯერობით უცნობი წარმომავლობის ჭურვებით.
ერთ-ერთი ტაილანდის დროშით მცურავი გემი Mayuree Naree-ია, რომელსაც არაბთა გაერთიანებული საამიროების პორტ ხალიფიდან გასვლის შემდეგ, ომანის ნაპირებიდან ჩრდილოეთით დარტყმის შედეგად ხანძარი გაუჩნდა.
სააგენტო Reuters-ი ტაილანდის ტრანსპორტის სამინისტროზე დაყრდნობით წერს, რომ მას შემდეგ, რაც ეკიპაჟის წევრებმა გემი სამაშველო ნავით დატოვეს, ისინი ომანის სამხედრო-საზღვაო ძალების წარმომადგენლებმა გადაარჩინეს. გადარჩენილია ეკიპაჟის 20 წევრი, 3 კი დაკარგულად ითვლება.
11 მარტს უცნობი წარმომავლობის ჭურვმა არაბთა გაერთიანებული საამიროების ნაპირიდან დაახლოებით 46 კილომეტრში დააზიანა იაპონიის დროშით მცურავი კონტეინერმზიდი გემი One Majesty. დიდი ბრიტანეთის საზღვაო სავაჭრო ოპერაციების ცენტრმა (UKMTO) განაცხადა, რომ ეკიპაჟის წევრები უსაფრთხოდ არიან.
უცნობი წარმომავლობის ჭურვმა დუბაიდან 93 კილომეტრში დააზიანა კიდევ ერთი სატვირთო გემი. საზღვაო რისკების მართვის კომპანიის, Vanguard Tech-ის ინფორმაციით, ეს მარშალის კუნძულების დროშით მცირავი Star Gwyneth-ია. გემის ეკიპაჟი უსაფრთხოდაა.
- სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ჰორმუზის სრუტით მსოფლიოში წარმოებული ნავთობისა და გაზის დაახლოებით მეხუთედის ტრანსპორტირება ხდებოდა.
- 2026 წლის 28 თებერვლიდან ირანის წინააღმდეგ აშშ-ისრაელის სამხედრო ოპერაციის დაწყების შემდეგ, ჰორუმზის სრუტის გავლით გემების მიმოსვლა 97%-ით შემცირდა.
- 28 თებერვლიდან ამ რაიონში თავდასხმა იყო სულ მცირე 14 სატვირთო გემზე.
