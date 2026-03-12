გივი თარგამაძე: სუსში აინტერესებდათ ჩემი განცხადება ვნებდა თუ არა ქვეყანას

„ძირითადი არსი იყო, რომ ასეთ ვითარებაში ჩემი განცხადება ვნებდა თუ არა ქვეყანას. რა თქმა უნდა, ჩემი პასუხი იყო, რომ არა. შევეცადე ამეხსნა ის, რომ ქვეყანას ვნებს ის, რაც ხდება და რისი პრევენციაც ვერ ხერხდება. ჩემი შეფასება იყო მოწოდებული იმისთვის, რომ მეტი იმუშაონ და პრევენცია მოახდინონ იმისი, რაც ვნებს ქვეყანას. ყველაფერი მქონდა ღია წყაროებიდან და მათაც აქვთ, ამ ფაქტებს შესაბამისი მუშაობა უნდა. სამწუხაროდ, აქ ჩვენი გამოკითხვების პარალელურად, ეს პროცესები ვითარდება ძალიან საჯაროდ, თავხედურად, მიზანმიმართულად და შეუჩერებლად“, - ამბობს გივი თარგამაძე.
სუსში გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 319-ე მუხლით (უცხო ქვეყნისათვის, უცხოეთის ორგანიზაციისათვის ან უცხოეთის კონტროლს დაქვემდებარებული ორგანიზაციისათვის მტრულ საქმიანობაში დახმარება) მარტის დასაწყისში დაიწყო. გამოძიების ფონია ირანში საომარი მოქმედებები.
სუსის მიერ დაწყებული გამოძიების ფარგლებში, გამოკითხვაზე დაიბარეს:
- თინა ხიდაშელი, "ქართული ოცნების" მთავრობის ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, "სამოქალაქო იდეის" ხელმძღვანელი;
- ისტორიკოსი გუბაზ სანიკიძე, 4 მოწვევის პარლამენტის წევრი და ყოფილი ვიცე-სპიკერი;
- გიორგი კანდელაკი 3 მოწვევის პარლამენტის წევრი, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის პროექტების მენეჯერი;
- ვახტანგ კაპანაძე, სამხედრო მეცნიერებათა დოქტორი, გენერალური შტაბის ყოფილი უფროსი, გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე;
- გია ხუხაშვილი - პოლიტოლოგი.
5 და 6 მარტს, „ქართული ოცნების“ გენერალურმა მდივანმა და თბილისის მერმა კახა კალაძემ მწვავედ გააკრიტიკა ყოფილი პოლიტიკოსები, თინა ხიდაშელი და გიორგი კანდელაკი, - ერთი ირანის გავლენებზე საუბრის, მეორე კი - კვლევის თანაავტორობის გამო.
გივი თარგამაძემ საპატიმრო 7 თვიანი პატიმრობის შემდეგ, ახლახან, 2026 წლის 26 იანვარს დატოვა. სასამართლომ მას პატიმრობა და 2 წლით სახელმწიფო დანიშვნითი თანამდებობის დაკავების უფლების აკრძალვა სადავო პარლამენტის საგამოძიებო კომისიაზე გამოუცხადებლობის გამო მიუსაჯა.
