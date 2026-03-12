ირანის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე საპასუხო თავდასხმებით იმუქრება, თუ აშშ ირანის ელექტროობიექტებს შეუტევს

„თუ ისინი ამას გააკეთებენ, მთელი რეგიონი ნახევარ საათზე ნაკლებ დროში დაბნელდება და სიბნელე შესანიშნავ შესაძლებლობას იძლევა, მივაგნოთ ამერიკელ სამხედრო მოსამსახურეებს, რომლებმაც თავს უშველეს“, - თქვა ლარიჯანიმ X-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში.
აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ აშშ-ის ძალებს შეუძლიათ ირანში ელექტროენერგიის მიწოდება „ერთ საათში“ შეწყვიტონ, რის შემდეგაც ქვეყანას აღდგენისთვის მთელი თაობა დასჭირდება.
ეროვნული უშიშროების უზენაესი საბჭოს ხელმძღვანელად ხელახლა არჩევის შემდეგ, ლარიჯანის ძალაუფლება და წონა კიდევ უფრო გაიზარდა.
იანვარში, ირანელი დემონსტრანტების წინააღმდეგ გატარებული სისხლიანი რეპრესიების შემდეგ, ვაშინგტონმა ლარიჯანი სანქციების სიაში შეიყვანა.
"ლარიჯანი იყო ირანის ერთ-ერთი პირველი ლიდერი, რომელიც გამოვიდა ძალადობისკენ მოწოდებით, ირანელი ხალხის ლეგიტიმური მოთხოვნების პასუხად", - ნათქვამია აშშ-ის ფინანსთა სამინისტროს 15 იანვრის განცხადებაში.
