"გემთმფლობელი და სადაზღვევო კომპანიები ჩართულნი არიან პროცესში"- საზღვაო სააგენტო აფეთქებულ ტანკერზე მომუშავე ქართველ მეზღვაურებზე

რას ამბობს სააგენტო:
- "ერაყის რესპუბლიკის წყლების მიმდებარედ ტანკერზე 11 მარტს მოხდა ინციდენტი, რომელიც სავარაუდოდ დაკავშირებულია დრონით თავდასხმასთან."
- "საკრუინგო კომპანიისგან მიღებული ინფორმაციით, გემზე იმყოფებოდნენ ქართველი მეზღვაურები, რომლებიც ამჟამად უსაფრთხოდ არიან."
- "გემთმფლობელი კომპანია და სადაზღვევო კომპანია ჩართულნი არიან პროცესში და მიმდინარეობს მეზღვაურთა რეპატრიაციის პროცესის ორგანიზება."
სააგენტო ასევე ამბობს, რომ როგორც სააგენტო, ისე სხვა სახელმწიფო უწყებები "მუდმივ კონტაქტზე" არიან გემთმფლობელ კომპანიასთან და საჭიროების შემთხვევაში, ჩაერთვებიან მეზღვაურების ინტერესების დაცვაში.
"ახლო აღმოსავლეთის საზღვაო რეგიონი გლობალური ვაჭრობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მარშრუტია, სადაც ყოველდღიურად გადაადგილდება მრავალი სავაჭრო გემი, მათ შორის ენერგეტიკული ტვირთის გადამზიდავი ტანკერები. ამ გარემოებებიდან გამომდინარე, გემები ოპერირებენ მოქმედი საერთაშორისო უშიშროების რეკომენდაციების გათვალისწინებით" - წერს სააგენტო.
ჩვენს კითხვაზე, რა იციან ტანკერზე მომუშავე მეზღვაურების საჭიროებების და მდგომარეობის შესახებ, გვითხრეს, რომ გარდა იმ ტექსტისა, რომელიც გაავრცელეს, მეტი ამ ეტაპზე არაფრის თქმა არ შეუძლიათ.
მარშალის კუნძულების დროშითა და მალტის დროშით მცურავ ტანკერებზე თავდახმაზე პასუხიმგებლობა ირანმა რამდენიმე საათში აიღო.
ერაყის ხელისუფლების ინფორმაციით, ტანკერებზე თავდასხმას ემსხვერპლა სულ მცირე ერთი მეზღვაური, 38 გადაარჩინეს.
ერთი ტანკერი, Zefyros-ი, მალტის დროშით დაცურავდა, ხოლო მეორე, Safesea Vishnu - მარშალის კუნძულების დროშით.
CNN-ის ცნობით, ტანკერ Safesea Vishnu-ს მფლობელი ამერიკული კომპანია Safesea Transport Inc-ია, ხოლო Zefyros-ის - ბერძნული კომპანია.
რომელ კომპანიასთან ჰქონდათ ქართველ მეზღვაურებს კონტრაქტები გემზე მუშაობისას დადებული, რადიო თავისუფლებამ ამ ინფორმაციის დაზუსტება ჯერ ვერ შეძლო.
ფორუმი