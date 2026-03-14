არაბთა გაერთიანებული საამიროების სანავთობო ცენტრში ფუჯაირაში ხანძარია, ირანი კუნძულ ხარქზე აშშ-ის თავდასხმისთვის შურისძიებას აპირებს

საამიროების მთავარ ენერგეტიკულ ცენტრს - ფუჯაირის 14 მარტს დრონებით თავდასხმის შემდეგ პრობლემები შეექმნა. იქ ჯერ ვერ ჩააქრეს დრონით ჩაჭრის შემდეგ ჩამოვარდნილი ნამსხვრევებით გამოწვეული
ხანძარი.
ფუჯაირიდან, რომელიც ჰორმუზის სრუტის გარეთ მდებარეობს, დღეში, ჩვეულებრივი, დაახლოებით 1 მილიონი ბარელის ნავთობი გაედინება, რაც მსოფლიო მოთხოვნის დაახლოებით 1%-ს შეადგენს.
აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ „ბევრი ქვეყანა“ რეგიონში სამხედრო გემებს გაგზავნის.
ომის მესამე კვირა იწყება და ირანმა დაუმორჩილებლობა გამოავლინა მას შემდეგ, რაც აშშ-ის ძალებმა მის მთავარ სანავთობო ცენტრის სამხედრო ობიექტებს შეუტიეს. თეირანის განცხადებით, არაბთა გაერთიანებული საამიროების ნაწილები კანონიერი სამიზნეა და მშვიდობიან მოსახლეობას ევაკუაციისკენ მოუწოდა.
ომმა 2000-ზე მეტი ადამიანი იმსხვერპლა, ძირითადად ირანში, და ისტორიაში ნავთობის მიწოდების ყველაზე დიდი შეფერხება გამოიწვია, რამაც მკვეთრად გაზარდა ნავთობის ფასები. საზღვაო მოძრაობა შეჩერდა რეგიონში, რომელიც მსოფლიო ნავთობის მეხუთედს აწვდის.
ფუჯაირის საამიროში, სადაც ნავთობის საწყობების ცენტრია და ნავთობის ექსპორტის ტერმინალია, ნავთობის ჩატვირთვის ზოგიერთი ოპერაცია შეჩერებულია. ტელევიზიით გადაღებულ კადრებში ჩანს ჰაერში მუქი, სქელი კვამლის ღრუბლები.
ირანის სამხედრო წარმომადგენელმა მოუწოდა არაბთა გაერთიანებული საამიროების მოსახლეობას, დაეტოვებინათ პორტები, ნავსადგურები და „ამერიკის თავშესაფრები“, სადაც ნათქვამია, რომ აშშ-ის ძალებმა ამ ტერიტორიებიდან ირანის კუნძულები დაბომბეს.
ტრამპმა განაცხადა, რომ ბევრი ქვეყანა გაგზავნის სამხედრო გემებს, რათა ტანკერებმა თავისუფლად გაიარონ ჰორმუზის სრუტე, რომლის გავლითაც მსოფლიოს ნავთობის და გაზის 20% მიეწოდება.
ირანის უზენაესმა ლიდერმა მოჯთაბა ხამენეიმ, რომელმაც მისი მოკლული მამა შეცვალა, განაცხადა, რომ სტრატეგიული საზღვაო გზა ზეწოლის იარაღია და ის დაკეტილი იქნება.
ტრამპმა 13 მარტს განაცხადა, რომ აშშ-მა „სრულიად გაანადგურა“ სამხედრო სამიზნეები კუნძულზე. ამის საპასუხოდ ირანი აპირებს უფრო ძლიერი იარაღის აგმოყენებას საამიროების წინააღმდეგ, რომელიც მას კანონიერ სამიზნედ მიაჩნია.
საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არაყჩიმ განაცხადა, რომ ირანი უპასუხებს მის ენერგეტიკულ ობიექტებზე ნებისმიერ თავდასხმას და გაფრთხილება გამოთქვა, რომ მიზანში ამოიღებს რეგიონში არსებულ ამერიკულ კომპანიებს და იმ კომპანიებს, რომლებშიც აშშ-ს წილი აქვს.
არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა ირანს უპასუხა ბრალდებებთან დაკავშირებით, რომ კუნძულ ხარქს სპარსეთის ყურის სახელმწიფოდან დაარტყეს: X-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში, არაბთა გაერთიანებული საამიროების პრეზიდენტის დიპლომატიურმა მრჩეველმა, ანვარ გარგაშმა, განაცხადა, რომ ქვეყანას აქვს თავდაცვის უფლება, მაგრამ „ის კვლავაც პრიორიტეტს ანიჭებს გონიერებასა და ლოგიკას“.
თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, შაბათს ირანიდან არაბთა გაერთიანებული საამიროების მიმართულებით ცხრა ბალისტიკური რაკეტა და 33 დრონი გაუშვეს.
რეგიონული წყაროების ცნობით, სპარსეთის ყურის არაბულ დედაქალაქებში უკვე იზრდება უკმაყოფილება იმის გამო, რომ ისინი ჩათრეულნი არიან ომში, რომელიც არც მათ დაუწყიათ და არც მისთვის მხარი დაუჭერიათ, მაგრამ ახლა ეკონომიკურად და სამხედრო თვალსაზრისით გადახდა უწევთ, განუცხადეს Reuters-ს რეგიონულმა წყაროებმა.
