ღამის პირველი საათისთვის ველით სპეციალისტს თურქეთიდან, არის მცირედი უკეთესობა - მოსაყდრე შიო

„ახალს ვერაფერს ვერ გეტყვით. დიახ, ღამის პირველი საათისთვის ველოდებით თურქეთიდან სპეციალისტს, რეანიმატოლოგს“, - განუცხადა მან ჟურნალისტებს 18:45 საათისთვის.
„ჯერჯერობით ჩვენც ველით ახალ ინფორმაციას. საღამოს, ვფიქრობთ, რომ რაღაც გვეცოდინება. მაგრამ როგორც ვიცით, არის მცირედი უკეთესობა, შეინიშნება უკვე და დამაიმედებელი არის“, - განაცხადა მან.
„ამჟამად მიმდინარეობს იგივე თერაპია, რაც აქამდე იყო დანიშნული და ელოდებიან, როგორი დინამიკა ექნება პატრიარქს, - წნევის პარამეტრები და სხვა, - რათა განსაზღვრონ შემდგომი მკურნალობა“, - განაცხადა მიტროპოლიტმა.
ექიმების კონსილიუმის წევრის, რეანიმატოლოგ ვახტანგ კალოიანის შეფასებით, კათოლიკოს-პატრიარქი ილია მეორეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა რთულია.
იგი რამდენიმე მედიკამენტზე იმყოფება, რათა „გულის მუშაობისა და წნევის შენარჩუნება“ მოხერხდეს.
კალოიანის ცნობითვე, მნიშვნელოვანი იქნება „შემდგომი დინამიკა, თუ რამდენად ეფექტური იქნება ის ჩარევები, რაც განხორციელდა“.
ექიმების კონსილიუმი, რომელიც პატრიარქის ჯანმრთელობის მდგომარეობას მართავს და აკვირდება, ქვეყნის წამყვანი რეანიმატოლოგებითაა დაკომპლექტებული.
ილია მეორე ჰოსპიტალიზებულია
17 მარტს, ღამის სამ საათზე „კუჭიდან მასიური სისხლდენით“ კათოლიკოს-პატრიარქი ილია მეორე კლინიკაში გადაიყვანეს. ის კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტშია, ჯანმრთელობის მაჩვენებლები „არასტაბილური და საყურადღებოა“.
კითხვაზე, მართვით სუნთქვაზე იმყოფება თუ არა პაციენტი, კავკასიის მედიცინის ცენტრის დირექტორი, სოფიო ასპანიძემ დღეს დილას უპასუხა:
„[იგი] იმყოფება ამ პროცედურისთვის განსაზღვრულ მდგომარეობაში - ინტუბირებულ მდგომარეობაშია [პაციენტს აქვს ჩადგმული ენდოტრაქეალური მილი]. სისხლდენა შეწყვეტილია“.
მორიგ დამაზუსტებელ კითხვაზე უპასუხა, რომ „ძილის მდგომარეობაშია“.
- ილია მეორე, - ერისკაცობაში ირაკლი ღუდუშაურ-შიოლაშვილი, - სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქია 1977 წლიდან.
- 2017 წლის 23 ნოემბერს ილია მეორემ კათოლიკოს-პატრიარქის მოსაყდრედ დაადგინა სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი.
- კათოლიკოს-პატრიარქი ილია მეორე 93 წლისაა.
