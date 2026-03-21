სამების ტაძარი სავარაუდოდ დილის საათებამდე არ დაიკეტება

მიტროპოლიტი ნიკოლოზის თქმითვე, სავარაუდოდ, ტაძარი კვირას დილაადრიან, 6-7 საათისთვის დაიკეტება, რათა წირვისთვის მოემზადონ, წირვა კი 9 საათზე დაიწყება.
თუმცა მიტროპოლიტი ასევე გვეუბნება, რომ რეგულაციები ყოველ წუთში იცვლება, რადგან სინოდის წევრები ხშირად იკრიბებიან და მსჯელობენ სხვადასხვა საკითხზე.
პარალელურად, გამოცემა „ინტერპრესნიუსი“ წერს, რომ სამების საკათედრო ტაძარში შესვლას მოქალაქეები 02:00 საათიდან 09:00 საათამდე ვერ შეძლებენ.
„ინტერპრესნიუსის“ თანახმად, დროის ამ მონაკვეთში მოქალაქეებს უფლება ექნებათ სამების ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მათ შორის ეზოში, გაჩერდნენ, თუმცა უშუალოდ ტაძარში ვერ შევლენ.
შაბათ-კვირას თბილისში მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობა უფასოა.
მეტროსადგურებში ჩასულ მოქალაქეებს ტურნიკეტებთან ბარათის გატარება აღარ დასჭირდებათ.
მეტრო დილის 6 საათიდან ღამის 2 საათამდე იმუშავებს.
ამასთან, დღეიდან თბილისის მასშტაბით ტრანსპორტის გადაადგილებაზე დამატებითი შეზღუდვები დაწესდება.
შეზღუდვა შეეხება, როგორც კერძო ავტომობილებს, ასევე, მუნიციპალურ ტრანსპორტს.
2026 წლის 17 მარტს, საღამოს ათი საათისთვის, ჰოსპიტალიზაციიდან მეორე დღეს, 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქი ილია მეორე - ერისკაცობაში ირაკლი შიოლაშვილი. ის, თითქმის ნახევარი საუკუნე, 49 წელი იკავებდა საპატრიარქო ტახტს.
