Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
პოდკასტები
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

ლონდონში დაწვეს ებრაული ორგანიზაციის სამედიცინო დახმარების ავტომანქანები

ებრაული ორგანიზაციის, Hatzola-ს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დამწვარი ავტომანქანები ლონდონის გოლდერს-გრინის რაიონში. 2026 წლის 23 მარტი
ებრაული ორგანიზაციის, Hatzola-ს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დამწვარი ავტომანქანები ლონდონის გოლდერს-გრინის რაიონში. 2026 წლის 23 მარტი

ლონდონში, ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირებმა დაწვეს ებრაული თემის სამედიცინო დახმარების ოთხი ავტომანქანა. შემთხვევა გასულ ღამით მოხდა ლონდონის გოლდერს-გრინის რაიონში, სადაც დიდი ებრაული დიასპორა ცხოვრობს.

ხანძრის შედეგად ავტომანქანებში ბალონები აფეთქდა. ჩაიმსხვრა მეზობლად მდებარე სახლის ფანჯრები. ხანძრის და აფეთქების გამო არავინ დაშავებულა.

პოლიცია მომხდარს იძიებს როგორც ანტისემიტიზმის ნიადაგზე ჩადენილ დანაშაულს.

დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა ებრაული ორგანიზაციის ავტომანქანების დაწვას უწოდა „შოკისმომგვრელი ანტისემიტური შეტევა“ და განაცხადა, რომ ბრიტანულ საზოგადოებაში ანტისემიტიზმის ადგილი არ არის.

სამედიცინო დახმარების ავტომანქანები ებრაული თემის მოხალისეთა არაკომერციული ორგანიზაცია Hatzola-ს საკუთრება იყო.

ორგანიზაციის საიტის თანახმად, ის გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებას უფასოდ უწევს ჩრდილოეთ ლონდონის მცხოვრებთ. Hatzola ლონდონის სასწრაფო სამედიცინო დახმარებისა და სახანძრო-სამაშველო სამსახურებთან თანამშრომლობს.

ლონდონის მთავარმა რაბინმა ეფრაიმ მირვისმა განაცხადა, რომ ორგანიზაციის ერთადერთი მისიაა როგორც ებრაელების, ისე არაებრელების სიცოცხლის დაცვა.

ფორუმი

XS
SM
MD
LG