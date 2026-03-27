პუტინმა ბიზნესმენებს შესთავაზა ომის „ნებაყოფლობით“ დაფინანსება - The Bell

რუსეთის მეწარმეთა კავშირის ყრილობის შემდეგ, რომელიც 26 მარტს პუტინის მონაწილეობით ჩატარდა, მან ბიზნესმენებთან დახურული შეხვედრა გამართა.
გამოცემა The Bell-ი წერს, რომ პუტინმა ოლიგარქებთან განიხილა ომის გაგრძელება და მისი დაფინანსება.
„თქვეს, ვიომებთ“, „წავალთ დონბასის საზღვრებამდე“, - ასე აღწერა პუტინის გამოსვლის ძირითადი არსი The Bell-ის ორმა წყარომ. ორივეს თანახმად, ამის შემდეგ პუტინმა ბიზნესმენებს შესთავაზა ბიუჯეტში ფულის „ნებაყოფლობით“ შეტანა.
The Bell-ის ერთ-ერთი რესპონდენტის ინფორმაციით, „ქვეყნისთვის მძიმე დროს ბიზნესის განძრევის“ იდეა ეკუთვნის სახელმწიფოს მიერ მართული ნავთობკომპანიის, „როსნეფტის“ ხელმძღვანელ იგორ სეჩინს, რომელმაც 25 მარტს პუტინს წერილი გაუგზავნა და სახსრების მობილიზაციის მექანიზმად შესთავაზა სამხედრო ობლიგაციების გამოშვება.
The Bell-ის ინფორმაციით, ზოგიერთი ბიზნესმენი პუტინის მიმართვას 26 მარტს გამართულ დახურულ შეხვედრაზევე გამოეხმაურა. გამოცემის ორი წყაროს თანახმად, სულეიმან კერიმოვმა პირობა დადო, რომ ბიუჯეტში 100 მილიარდ რუბლს შეიტანს.
- ოლიგარქი სულეიმან კერიმოვი რუსეთის მიერ უკრაინის ტერიტორიების ანექსიისა და ომის გამო ევროკავშირის, აშშ-ის, დიდი ბრიტანეთის და სხვა ქვეყნების მიერაა სანქცირებული ისევე, როგორც რუსული ბიზნესის ასეულობით სხვა წარმომადგენელი და კომპანიები.
პრესისთვის ოფიციალურად მიცემული კომენტარის თანახმად, პუტინისა და ბიზნესმენების დახურულ შეხვედრაზე განიხილებოდა „ხელოვნური ინტელექტის რეგულირების, პლატფორმული ეკონომიკის და მეწარმეთა უფლებების დაცვის“ საკითხები. ეს შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს უთხრა რუსეთის მეწარმეთა კავშირის პრეზიდენტმა ალექსანდრ შოხინმა.
შოხინის ცნობითვე, ბიზნესმენებმა დასვეს ზოგიერთი სხვა საკითხიც, მათ შორის სასამართლოს გზით, „რეაგირების სარკისებური მექანიზმით“ დაცვის იმ რუსული კომპანიების, რომელთა „უფლებები დარღვეულია არამეგობრული ქვეყნების“ სანქციებით. შოხინის თანახმად, ეს წინადადება „ვლადიმირ ვლადიმირის ძეს მოეწონა“.
ბიზნესმენებთან დახურულ შეხვედრამდე რუსეთის პრეზიდენტი სიტყვით გამოვიდა მეწარმეთა კავშირის ყრილობაზე. პუტინმა ბიზნესი გააფრთხილა „ცდუნებაზე" დიდი შემოსავლების გამო, რაც შესაძლოა, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომს მოჰყვეს ენერგორესურსების გაძვირების შედეგად და განაცხადა, რომ საჭიროა „კეთილგონიერების შენარჩუნება“ და „ზომიერი კონსერვატიზმი“ როგორც კერძო, ისე სახელმწიფო ფინანსების სფეროში. პუტინის თქმით, დღეს ბაზრების ერთ მხარეს გადახრა ხვალ შესაძლოა, მეორე მხარით შეიცვალოს.
