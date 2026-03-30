ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს ირანის ნავთობი სურს და არ გამორიცხავს, რომ დაიპყრობენ კუნძულ ხარქს, საიდანაც ირანი ახორციელებს ნავთობის უდიდესი ნაწილის ექსპორტს. ირანული ნავთობისადმი ინტერესის შესახებ ტრამპმა ილაპარაკა ბრიტანულ გამოცემა Financial Times-თან ინტერვიუში, რომელიც 29 მარტს გამოქვეყნდა.
აშშ-ის პრეზიდენტმა არ დამალა, რომ ირანიდან ნავთობის წამოღება სურს. „ზოგიერთი სულელი აშშ-ში ამბობს, რატომ აკეთებთ ამას? მაგრამ ისინი სულელი ხალხია”, - განაცხადა ტრამპმა.
აშშ-ის პრეზიდენტმა ირანულ ნავთობთან დაკავშირებული სიტუაცია შეადარა ვენესუელის სიტუაციას, როცა ამ ქვეყნის მმართველ ნიკოლას მადუროს წინააღმდეგ 2026 წლის იანვარში ჩატარებული სამხედრო ოპერაციისა და მისი დაპატიმრების შემდეგ ამ ქვეყნის ნავთობის მრეწველობის გაკონტროლება გადაწყვიტა.
რაც შეეხება კუნძულ ხარქს, ტრამპის თქმით, შესაძლოა, დაიპყრონ, ან არა და „ბევრი ვარიანტი" აქვთ.
როგორც Financial Times-ი წერს, ხარქზე თავდასხმა სარისკოა, რადგან გაზრდის ამერიკელ სამხედროებში დანაკარგების შესაძლებლობას და ომის გაგრძელებასა და ხარჯების გაზრდას გამოიწვევს.
აშშ-ის პრეზიდენტმა Financial Times-ი ინტერვიუში ისიც თქვა, რომ ირანთან არაპირდაპირი მოლაპარაკებები წარმატებით გრძელდება და ცეცხლის შეწყვეტას შესაძლოა, მალე მიაღწიონ. ტრამპის თანახმად, ირანში 13 ათასი სამიზნე დაბომბეს და დაახლოებით 3 ათასი დარჩა.
- გასულ კვირაში მედიასაშუალებები ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით წერდნენ, რომ შეერთებულმა შტატებმა ირანს პაკისტანის შუამავლობით გადასცა 15 პირობა, მათ შორის ბირთვულ იარაღზე უარის თქმა, სარაკეტო პროგრამის შეზღუდვა და ჰორმუზის სრუტის გახსნა, რომელთა შესრულების შემთხვევაში საბრძოლო მოქმედებები შეწყდება, მაგრამ ირანმა ეს უარყო და თავისი პირობები წამოაყენა.
აშშ-ის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ ირანში რეჟიმი უკვე შეიცვალა მას შემდეგ, რაც სამხედრო ოპერაციის შედეგად მოკლეს უზენაესი ლიდერი, აიათოლა ალი ხამენეი და ბევრი სხვა მაღალჩინოსანი და ის ხალხი, ვისთანაც დღეს საქმე აქვთ, ადამიანების სულ სხვა ჯგუფია და პროფესიონალები არიან.
ტრამპმა Financial Times-ს განუცხადა, რომ ირანის ახალი უზენაესი ლიდერი მოჯთაბა ხამენეი, რომელიც „გაქრა", ან მკვდარია ან მძიმე მდგომარეობაშია.
- ირანის ხელისუფლებამ მარტის შუა რიცვებში დაადასტურა მოჯთაბა ხამენეის დაჭრის ფაქტი, თუმცა თეირანის თანახმად, თავს კარგად გრძნობს.
ფორუმი