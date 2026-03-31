რუსეთის უსტ-ლუგის პორტზე ისევ შეტევა იყო

ლენინგრადის ოლქის გუბერნატორის ცნობით, 31 მარტს, მოსკოვის დროით დილის ექვსი საათისთვის საჰაერო თავდაცვის სისტემამ რეგიონში ჩამოაგდო 40-მდე უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატი.
გუბერნატორმა ალექსანდრ დროზდენკომ დაადასტურა, რომ უსტ-ლუგის პორტში დაზიანებებია. მისივე ცნობით, კიროვის რაიონის დაბა მოლოდცოვოში დაშავდა სამი ადამიანი, მათ შორის ორი ბავშვი, დაზიანებულია სამი სახლი, სკოლა და სოციალური დაცვის ცენტრის შენობა.
ბოლო დღეებში უსტ-ლუგის საზღვაო სავაჭრო პორტზე არაერთი შეტევა იყო. 25 მარტს უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა განაცხადა, რომ დაარტყეს უსტ-ლუგაში მდებარე ქარხანას, რომელიც კომპანია „ნოვატეკს“ ეკუთვნის.
- ევროკავშირისა და აშშ-ის მიერ სანქცირებული „ნოვატეკი“ რუსეთში გაზის მომპოვებელი ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანიაა. მისი კომპლექსი, რომელიც უსტ-ლუგაში მდებარეობს, დაკავებულია გაზის კონდენსატის გადამუშავებითა და ნავთობპროდუქტების ექსპორტით.
უსტ-ლუგის პორტზე შეტევა გაგრძელდა 25 მარტის შემდეგაც. პორტში გაჩენილი ძლიერი ხანძრის კვამლი ფინეთიდანაც ჩანდა.
რუსეთში „უცხოეთის აგენტად“ გამოცხადებული გამოცემის, ASTRA-ს წყაროთა ცნობით, 29 მარტს მორიგი შეტევის შედეგად პორტში დაზიანდა სამი რეზერვუარი და კომპანია „პორტენერგოს“ ტერმინალის მისადგომი.
უსტ-ლუგის პორტამდე, 23 მარტს უკრაინის თავდაცვის ძალებმა დაარტყეს ლენინგრადის ოლქში მდებარე პრიმორსკის პორტის ნავთობტერმინალს.
- პრიმორსკი და უსტ-ლუგა რუსეთის ჩრდილო-დასავლეთში უმსხვილესი პორტებია, საიდანაც დღე-ღამეში ორი მილიონი ბარელი ნავთობი იგზავნებოდა.
უკრაინამ რუსეთის პორტებზე, საიდანაც ნავთობის ექსპორტი ხდება, შეტევა გაააქტიურა იმ პერიოდში, როცა ირანის წინააღმდეგ აშშ-ისრაელის სამხედრო ოპერაციამ და ირანის მიერ ჰორმუზის სრუტის დაბლოკვამ მსოფლიო ბაზარზე საწვავის მიწოდების პრობლემა და ნავთობის გაძვირება გამოიწვია.
შექმნილი ვითარების გამო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დროებით მოხსნა უკრაინაში ომის გამო რუსული ნავთობისთვის დაწესებული სანქციები.
- უკრაინის თავდაცვის ძალები რუსეთის ტერიტორიაზე ხშირად უტევენ ნავთობის საცავებს, ნავთობგადამამუშავებელ და სამხედრო დანიშნულების ქარხნებს და სხვა საწარმოებს, რომლებიც კიევის თანახმად, რუსული არმიის მომარაგებაზე მუშაობენ და „ომის ბიუჯეტს" ავსებენ.
- რუსეთი ამ შეტევებს „ტერორისტულს" უწოდებს, უკრაინა კი -„კანონიერ სამიზნეებზე" დარტყმებს რუსეთის მიერ გაჩაღებულ ომში.
ფორუმი