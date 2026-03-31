Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
პოდკასტები
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

დეპუტატ ალადაშვილის ოჯახი „ქეშად“ მილიონ ლარზე მეტს ინახავს - დეკლარაცია

აკაკი ალადაშვილი

სადავო პარლამენტში „ქართული ოცნების“ დეპუტატი, აკაკი ალადაშვილი და მისი ცოლი ნაღდი ფულის სახით (ე.წ. ქეში) მილიონ ლარზე მეტ თანხას ინახავს. ამის შესახებ მან ჩაწერა დეკლარაციაში, რომელიც 2026 წლის 30 იანვარს შეავსო, დეკლარაციების საიტზე კი დღეს, 31 მარტს გამოქვეყნდა.

„ქეში“ თანხის დიდი ნაწილი, 760 000 ლარი მან შპს ტრანსპორტერში კუთვნილი წილის გაყიდვით მიიღო. დანარჩენი თანხის წარმომავლობა კი არ წერია.

ამონარიდი აკაკი ალადაშვილის დეკლარაციიდან

დეკლარაციის შევსების მომენტისთვის, დეპუტატს საბანკო ანგარიშზე 4385 ლარი ჰქონდა, მის ცოლს კი 100 000 ლარამდე. გასულ წელს შევსებული დეკლარაციის მიხედვით, პოლიტიკოსის საბანკო ანგარიშზე 410 000 ლარი იყო, რაც წელს აღარ ფიქსირდება.

ამონარიდი აკაკი ალადაშვილის დეკლარაციიდან

აკაკი ალადაშვილის ცოლი სოფიკო კიკვაძე „თიბისი ბანკის“ ბს კონცეპტის მარკეტინგის ხელმძღვანელია. მან გასულ წელს ბანკიდან ხელფასის სახით 121 ათას ლარამდე თანხა მიიღო. შედარებით ნაკლები გამოიმუშავა პოლიტიკოსმა პარლამენტიდან - ჯამში 114 ათას ლარზე მეტი.

ამონარიდი აკაკი ალადაშვილის დეკლარაციიდან

დეპუტატმა 2025 წელს ხელფასის თითქმის ნახევარი, 50 000 ლარი პარტია „ქართულ ოცნებას“ შეწირა.

ამონარიდი აკაკი ალადაშვილის დეკლარაციიდან

ფორუმი

XS
SM
MD
LG