დეპუტატ ალადაშვილის ოჯახი „ქეშად“ მილიონ ლარზე მეტს ინახავს - დეკლარაცია

„ქეში“ თანხის დიდი ნაწილი, 760 000 ლარი მან შპს ტრანსპორტერში კუთვნილი წილის გაყიდვით მიიღო. დანარჩენი თანხის წარმომავლობა კი არ წერია.
დეკლარაციის შევსების მომენტისთვის, დეპუტატს საბანკო ანგარიშზე 4385 ლარი ჰქონდა, მის ცოლს კი 100 000 ლარამდე. გასულ წელს შევსებული დეკლარაციის მიხედვით, პოლიტიკოსის საბანკო ანგარიშზე 410 000 ლარი იყო, რაც წელს აღარ ფიქსირდება.
აკაკი ალადაშვილის ცოლი სოფიკო კიკვაძე „თიბისი ბანკის“ ბს კონცეპტის მარკეტინგის ხელმძღვანელია. მან გასულ წელს ბანკიდან ხელფასის სახით 121 ათას ლარამდე თანხა მიიღო. შედარებით ნაკლები გამოიმუშავა პოლიტიკოსმა პარლამენტიდან - ჯამში 114 ათას ლარზე მეტი.
დეპუტატმა 2025 წელს ხელფასის თითქმის ნახევარი, 50 000 ლარი პარტია „ქართულ ოცნებას“ შეწირა.
