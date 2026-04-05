კიევმა უარყო კავშირი სერბეთისა და უნგრეთის დამაკავშირებელი გაზსადენის აფეთქების მცდელობასთან

კიევმა უარყო უნგრეთის ხელისუფლების მინიშნება, რომ უკრაინა დაკავშირებულია სერბეთში გაზსადენის აფეთქების მცდელობასთან. ამის შესახებ კვირას განაცხადა უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა.
მისი თქმით, სერბეთში გაზსადენზე დივერსია შესაძლოა ყოფილიყო რუსეთის ოპერაცია „უცხო დროშით“, რათა უნგრეთში მოსახლეობის განწყობაზე ემოქმედა საპარლამენტო არჩევნების წინ.
მანამდე უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომა ჩაატარა სერბეთის პრეზიდენტ ალექსანდარ ვუჩიჩის განცხადების შემდეგ, რომ გაზსადენ „ბალკანეთის ნაკადის“ მახლობლად ასაფეთქებელი მოწყობილობა აღმოჩნდა. ორბანს პირდაპირ არ დაუდანაშაულებია უკრაინა, მაგრამ თქვა, რომ კიევი „წლების განმავლობაში ცდილობს ევროპის მოწყვეტას რუსეთის ენერგეტიკისგან“.
ვუჩიჩმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ასაფეთქებელი მოწყობილობა აღმოაჩინეს სოფელ ველებიტის მახლობლად, რამდენიმე ასეულ მეტრში გაზსადენ „ბალკანეთის ნაკადიდან“, რომელიც მილსადენ „თურქული ნაკადის“ განტოტებაა და ბულგარეთისა და სერბეთის გავლით მიდის უნგრეთში. ამ მილსადენით უნგრეთი რუსულ გაზს იღებს.
ადრე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სამართალდამცავმა ორგანოებმა გაზის ინფრასტრუქტურისთვის შესაძლო საფრთხის შესახებ ინფორმაციის მიღების შემდეგ მასშტაბური ოპერაცია ჩაატარეს კანიჟის მუნიციპალიტეტში.
