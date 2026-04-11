„არტემის II“-ის ასტრონავტები მთვარის გარშემო ისტორიული მოგზაურობის შემდეგ დედამიწაზე უსაფრთხოდ დაბრუნდნენ

NASA-ს მისია „არტემის II“-ის ასტრონავტები მთვარის გარშემო ისტორიული მოგზაურობის შემდეგ წყნარ ოკეანეში ჩაეშვნენ.
ასტრონავტები წარმატებით და უსაფრთხოდ დაეშვნენ სამხრეთ კალიფორნიის სან დიეგოს სანაპიროსთან, რითიც, გეგმის მიხედვით, დაასრულეს მონუმენტური და სარისკო 10-დღიანი მოგზაურობა მთვარის გარშემო და უკან.
მათ, დედამიწიდან, კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე შორს იმოგზაურეს და 1970 წელს აპოლო 13-ის მიერ დამყარებული რეკორდი მოხსნეს, როცა 1970 წელს ხომალდი 400 ათასი კილომეტრით დაშორდა დედამიწას.
Artemis-II-ის მისიაში შედიოდა ოთხი ადამიანი: ხომალდის მეთაური რიდ უიზმანი, პილოტი ვიქტორ გლოვერი, მისიის ინჟინერ-სპეციალისტი კრისტინა კუკი და კანადის კოსმოსური სააგენტოს ასტრონავტი, მფრინავი-გამომცდელი ჯერემი ჰანსენი. ჰანსენისთვის ეს პირველი გაფრენაიყო კოსმოსში, ასევე ის გახდა ისტორიაში პირველი კანადელი, რომელიც მთვარეზე გაფრინდა.
კოსმონავტები უკვე გადაიყვანეს სამაშველო ხომალდზე, სადაც მათ სამედიცინო შემოწმება ჩაუტარდებათ.
როდესაც ასტრონავტები Orion-ის კაფსულიდან გამოიყვანეს, მათ ჰიუსტონში, NASA-ს მისიის მართვის ცენტრში ხმამაღალი ოვაციებითა და შეძახილებით შეხვდნენ.
„რა საოცარი მოგზაურობა იყო! ჩვენ სტაბილურად ვართ“, - თქვა უიზმანმა და მიანიშნა, რომ ოთხივე ასტრონავტი კარგ ფორმაშია.
აშშ-ისა და კანადის ასტრონავტების მთვარეზე გამგზავრება კოსმოსის ათვისების ამერიკული პროგრამის, Artemis-ის ნაწილია.
პროგრამა Artemis-ი, რომელიც 2019 წელს წარმოადგინეს, შედგება მისიებისგან: Artemis-I, Artemis-II, Artemis-III და ა.შ. პირველი, მოსამზადებელი, რომლის მსვლელობისას ხომალდ Orion-ს უეკიპაჟოდ უნდა შემოეფრინა დედამიწის თანამგზავრისთვის, 2022 წლის დამდეგისთვის იყო დაგეგმილი. 2023 წელს მთვარისთვის უნდა შემოეფრინა უკვე კაფსულს ოთხი ასტრონავტის გუნდით (Artemis-II), არაუგვიანეს 2024 წლისა უნდა განხორციელებულიყო მთვარის სამხრეთ პოლუსზე გადასხდომა მისია Artemis-III-ის ფარგლებში.
ირველი Artemis-I-ის მისიის გაშვება რამდენჯერმე გადაიდო ტექნიკური პრობლემებისა და ამინდის პირობების გამო და ხომალდი Orion-ი მხოლოდ 2022 წლის ნოემბერში გაემგზავრა მთვარისკენ. მისიის განმავლობაში კაფსული დედამიწას სარეკორდო მანძილით, 430000 კილომეტრით დაშორდა. ეს ყველაზე დიდი მანძილია, რომლითაც ოდესმე დაშორებია დედამიწას ხომალდი, რომელიც პილოტირებული ფრენისთვის არის განკუთვნილი. Orion-მა ორჯერ შემოუარა მთვარეს, დაბრუნდა დედამიწაზე და წყნარ ოკეანეში დაჯდა წყალზე.
NASA-მ მისია წარმატებულად მიიჩნია და Artemis II-ისთვის მზადება დაიწყო. თუმცა, ტექნიკური პრობლემების გამო, პილოტირებული ფრენა 2023 წლიდან 2026 წლამდე გადაიდო, ხოლო მთვარეზე დაშვება (Artemis-II), NASA-ს ახალი გეგმის თანახმად, 2028 წლამდე არ განხორციელდება.
პროგრამა იყენებს აღჭურვილობას, რომელსაც NASA ათწლეულების განმავლობაში ავითარებდა და აშენებდა: პილოტირებულ ხომალდ Orion-ს და ზემძიმე მზიდ რაკეტა Space Launch System-ს (SLS).
SLS-ის შექმნაზე, ოფიციალური მონაცემებით, 11 მილიარდ დოლარზე მეტი დაიხარჯა. მაგრამ ამ მაღალი ღირებულების მიუხედავად, მისი გაშვება რამდენჯერმე გადაიდო საწვავის გაჟონვის გამო.
ფორუმი