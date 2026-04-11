Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
პოდკასტები
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

ზელენსკისა და რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ორმა ქვეყანამ 175 სამხედრო ტყვე გაცვალა

უკრაინასა და რუსეთს შორის ტყვეების გაცვლის სცენა. 11 აპრილი, 2026 წელი
უკრაინამ რუსული ტყვეობიდან 175 სამხედრო მოსამსახურე და შვიდი მშვიდობიანი მოქალაქე დააბრუნა, განაცხადა 11 აპრილს უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ.

მან განაცხადა, რომ უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურეები ქვეყანას აღმოსავლეთიდან სამხრეთის მიმართულებით სხვადასხვა ფრონტზე იცავდნენ და დასძინა, რომ მათი უმეტესობა 2022 წლიდან რუსეთში ტყვეობაში იმყოფებოდა.

რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, რუსეთმა და უკრაინამ არაბთა გაერთიანებული საამიროების შუამავლობით სამხედრო ტყვეების გაცვლა განახორციელეს, რის შედეგადაც თითოეულმა მხარემ შაბათს კიდევ 175 დაკავებული გაცვალა.

რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, რუსეთმა ასევე დააბრუნა შვიდი მშვიდობიანი მოქალაქე, რომლებიც წარმოშობით კურსკის რეგიონიდან იყვნენ.


ფორუმი

XS
SM
MD
LG