მან განაცხადა, რომ უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურეები ქვეყანას აღმოსავლეთიდან სამხრეთის მიმართულებით სხვადასხვა ფრონტზე იცავდნენ და დასძინა, რომ მათი უმეტესობა 2022 წლიდან რუსეთში ტყვეობაში იმყოფებოდა.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, რუსეთმა და უკრაინამ არაბთა გაერთიანებული საამიროების შუამავლობით სამხედრო ტყვეების გაცვლა განახორციელეს, რის შედეგადაც თითოეულმა მხარემ შაბათს კიდევ 175 დაკავებული გაცვალა.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, რუსეთმა ასევე დააბრუნა შვიდი მშვიდობიანი მოქალაქე, რომლებიც წარმოშობით კურსკის რეგიონიდან იყვნენ.
ფორუმი