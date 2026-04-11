თეთრი სახლი: ისლამაბადში მოლაპარაკება “მიმდინარეობს”. Tasnim-ის სააგენტო: ჰორმუზის სრუტე „სერიოზული უთანხმოების“ საგანი რჩება

ირანის სახელმწიფო მედიამ ადრე გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ორი რაუნდი გაიმართა და მესამეც მოსალოდნელია.
ჰორმუზის სრუტე ისლამაბადში ირანისა და აშშ-ის დელეგაციებს შორის მოლაპარაკებებში „სერიოზული უთანხმოების“ მთავარ საკითხად რჩება, იტყობინება ირანის ნახევრად ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტო Tasnim-ი და დასძენს, რომ კონსულტაციები გრძელდება აშშ-ის გადაჭარბებული მოთხოვნების მიუხედავად, მაშინ როდესაც ირანი დაჟინებით მოითხოვს სამხედრო მიღწევების შენარჩუნებას.
პაკისტანის შუამავლობით ისლამაბადში მიმდინარე შეხვედრა აშშ-სა და ირანს შორის უმაღლესი დონის მოლაპარაკებაა 1979 წლის ისლამური რევოლუციის შემდეგ. ეს იარის პირველი პირდაპირი მოლაპარაკებები 2015 წლის შემდეგ, როდესაც მათ მიაღწიეს შეთანხმებას ირანის ბირთვულ პროგრამაზე.
ფორუმი