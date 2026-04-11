CNN-ის ცნობით, აშშ-ის დაზვერვის თანახმად, ჩინეთი ირანისთვის იარაღის მიწოდებას აპირებს

CNN-ი, დაზვერვის ბოლოდროინდელი მონაცემებში ჩახედულ სამ პირზე დაყრდნობით იუწყება, რომ აშშ-ის დაზვერვას აქვს ინფორმაცია ჩინეთის სამზადისის შესახებ, ირანს ახალი საჰაერო თავდაცვის სისტემების მიწოდოს უახლოეს რამდენიმე კვირაში.
ტელეარხმა განაცხადა, რომ არსებობს მინიშნებები, რომ პეკინი მუშაობს ტვირთის მესამე ქვეყნების გავლით გადაზიდვაზე, რათა მათი წარმოშობა დამალოს.
შუადღისას, აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა, თეთრი სახლიდან მაიამიში გაფრენისას, ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ „თუ ჩინეთი ამას გააკეთებს, შეიძლება დიდი პრობლემები შეექმნას“. მან დეტალები არ დააკონკრეტა.
11 აპრილს აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტმა, ჩინეთის საელჩომ ვაშინგტონში და ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ არ უპასუხეს Reuters-ის კომენტარის თხოვნას.
პეკინი მხრის საზენიტო-სარაკეტო სისტემების, MANPAD-ების, გადაცემისთვის ემზადება, იტყობინება CNN, წყაროებზე დაყრდნობით, რომლებიც არ დაუსახელებია.
აშშ-მ და ირანმა შაბათს, პაკისტანის დედაქალაქ ისლამაბადში მაღალი დონის მოლაპარაკებები დაიწყეს, რათა ექვსკვირიანი ომის დასრულების გზები მონახონ.
