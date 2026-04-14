„წითელი ჯვარი“ ირანში ომის დაწყების შემდეგ პირველად დახმარებას გზავნის

სამედიცინო სფეროსა და სხვა დახმარების ტვირთი ქვეყანაში კვირას შემოვიდა, განაცხადა წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის საზოგადოებების საერთაშორისო ფედერაციამ.
სატვირთო მანქანების კოლონა, რომელიც 10 აპრილს თურქეთის დედაქალაქ ანკარიდან გავიდა, წარმოადგენს „სამედიცინო პროდუქტების ერთ-ერთ პირველ სასაზღვრო გადაზიდვას“ ნებისმიერი ორგანიზაციის მიერ, კონფლიქტის დაწყების შემდეგ, რომელიც 28 თებერვალს ირანზე ისრაელისა და აშშ-ის საჰაერო დარტყმებით დაიწყო, განუცხადა ჟენევაში ჟურნალისტებს წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის საზოგადოებების საერთაშორისო ფედერაციის (IFRC) წარმომადგენელმა, ტომასო დელა ლონგამ.
მან თქვა, რომ IFRC-მა გაგზავნა დაშავებულთა დახმარების საშუალებები, „რომელიც შექმნილია დაუყოვნებელი შველის, სიცოცხლის გადარჩენის მიზნით“.
„ოპერაცია კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რადგან ირანში ჰუმანიტარული მიწოდების ჯაჭვები ბოლო კვირების განმავლობაში კონფლიქტის გამო მნიშვნელოვნად შეფერხდა, რაც სულ უფრო ართულებს და უფრო ძვირს ხდის აუცილებელი სამედიცინო და ჰუმანიტარული დახმარების პროდუქტის მიწოდებას გაჭირვებულთათვის“, - თქვა მან.
დელა ლონგამ განაცხადა, რომ IFRC შეიტანს „მომდევნო სამი კვირის განმავლობაში“ დაშავებულებისთვის დახმარების საჭირო პროდუქტს.
ამასობაში, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა - წითელი ჯვრის მოძრაობის მეორე ნაწილმა - განაცხადა, რომ ორშაბათს ირანში პირველადი დახმარების 171 მეტრიკული ტონა პირველადი მოხმარების საქონლის პირველი ნაკადი შევიდა.
მისი თქმით, იორდანიაში მდებარე საწყობიდან გაგზავნეს სულ 14 სატვირთო მანქანა, რომლებზეც „სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი საყოფაცხოვრებო ნივთები იყო განთავსებული, რაც საკმარისი იყო თითქმის 25 090 ადამიანის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად“, მათ შორის - საბნები, ლეიბები, ქილები, სამზარეულოს კომპლექტები, ბრეზენტი და მზის ენერგიაზე მომუშავე ნათურები.
გარდა ამისა, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ცნობით, იქვე შეძენილი 200 გენერატორი და 100 საავტომობილო ტუმბო ირანის წითელი ნახევარმთვარის საზოგადოებას (IRCS) გადაეცა სამაშველო ოპერაციებისას დასახმარებლად.
„იმ დროს, როდესაც ქვეყნის მასშტაბით ჰუმანიტარული საჭიროებები კვლავ მაღალია, ვიმედოვნებთ, რომ ეს ტვირთი გარკვეულ დახმარებას მოუტანს იმ ხალხს, რომლებმაც კონფლიქტის დამანგრეველი შედეგები გადაიტანეს“, - განაცხადა ვინსენტ კასარდმა, წითელი ჯვრის დელეგაციის ხელმძღვანელმა ირანში.
„ჩვენი მიზანია, მომდევნო კვირების განმავლობაში გავაფართოოთ ჩვენი მხარდაჭერა და გავაგრძელოთ ირანის წითელი ნახევარმთვარის საზოგადოების ჰუმანიტარული ძალისხმევის მხარდაჭერა“.
დელა ლონგამ ხაზი გაუსვა ირანის წითელი ნახევარმთვარის უზარმაზარ დატვირთვას, რომელმაც, მისი თქმით, კონფლიქტის დაწყებიდან „სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას ოთხი ჰუმანიტარული თანამშრომელი დაკარგა სხვების სიცოცხლის გადარჩენის დროს. ეს მიუღებელია“.
