რუბიო: ისრაელსა და ლიბანს შორის პირდაპირი სამშვიდობო მოლაპარაკება „ისტორიული შესაძლებლობაა“

„ეს ისტორიული შესაძლებლობაა. ჩვენ გვესმის, რომ ვმუშაობთ ათწლეულების ისტორიისა და იმ სირთულეების წინააღმდეგ, რამაც მიგვიყვანა ამ უნიკალურ მომენტამდე და აქ არსებულ შესაძლებლობამდე“, - განაცხადა რუბიომ სახელმწიფო დეპარტამენტში, ორი ქვეყნის ელჩების მისალმებისას.
„დღეს იმედი გვაქვს, რომ შევძლებთ ჩარჩოს გამოკვეთას, რომელზეც შესაძლებელი იქნება მიმდინარე და მდგრადი მშვიდობის დამყარება“, - დასძინა მან.
რუბიო დაესწრება აშშ-ში ისრაელის ელჩის, იეხიელ ლეიტერის და მისი ლიბანელი კოლეგის, ნადა ჰამადეჰ მოაუადის შეხვედრას.
ეს იშვიათი შეხვედრაა იმ მთავრობების წარმომადგენლებს შორის, რომლებიც ტექნიკურად ომის მდგომარეობაში იმყოფებიან ისრაელის 1948 წელს დაარსების დღიდან.
ისრაელი ებრძვის ჰეზბოლას, რომელიც ტერორისტულ ორგანიზაციადაა შერაცხილი ვაშინგტონის მიერ. ჰეზბოლამ ისრაელს შეუტია ირანის წინააღმდეგ აშშ-ის და ისრაელის ომის დაწყების მერე.
ჰეზბოლას, მისი პოლიტიკური ნაწილის ჩათვლით, დიდი გავლენა აქვს ლიბანის სამხრეთში, რომელიც დედაქალაქ ბეირუთთან ერთად იბომბება ისრაელის ავიაციის მიერ.
შეხვედრა დიპლომატიური მცდელობაა, რომლის ფონზე ისრაელი გამორიცხავს ცეცხლის შეწყვეტას და ბეირუთისგან მოითხოვს ჰეზჰოლას, რომელსაც ირანი უჭერდა მხარს, განიარაღებას.
ჰეზბოლას ლიდერმა ნაიმ ყასემმა ორშაბათს მოუწოდა მთავრობას შეხვედრის გაუქმებისკენ და თქვა, რომ ჰეზბოლა გააგრძელებს ლიბანზე ისრაელის თავდასხმებზე პასუხის გაცემას.
