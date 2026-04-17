უკრაინაზე რუსეთის მორიგი შეტევისას დრონმა რუმინეთშიც შეაღწია

ოდესის საოლქო-სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ ოლეჰ კიპერის ტელეგრამ-არხზე 17 აპრილს დილით გამოქვეყნებული ინფორმაციით, რუსული დრონებით მასირებული შეტევის შედეგად დაზიანებულია საპორტო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და ექვსი კერძო სახლი.
ხანძრები გაჩნდა რამდენიმე რაიონში, მათ შორის დუნაის ბიოსფერული ნაკრძალის ტერიტორიაზე. ეს ნაკრძალი ოდესის ოლქის იზმაილის რაიონში მდებარეობს. ამავე რაიონში, მდინარე დუნაიზე იზმაილის პორტია, რომელიც ხშირადაა რუსეთის ჯარების სამიზნე.
დუნაიზე მდებარე პორტზე მორიგი დარტყმის შესახებ განაცხადა უკრაინის პორტების ადმინისტრაციამაც. მისი ინფორმაციით, დაზიანებულია ადმინისტრაციული, საწარმოო და სამეურნეო შენობები.
უკრაინის ოდესის ოლქის იზმაილის რაიონი მოლდოვას და რუმინეთს ესაზღვრება.
17 აპრილს დილით რუმინეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ უკრაინის სამოქალაქო ობიექტებზე რუსეთის მორიგი შეტევისას ერთი დრონი რუმინეთის საჰაერო სივრცეში შევიდა, რის შემდეგაც მასთან რადიოლოკაციური კონტაქტი დაიკარგა დაუსახლებელი რაიონის თავზე. ამ რაიონში თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები გაემგზავრნენ.
რუმინეთის თავდაცვის სამინისტრომ დაგმო რუსეთის მოქმედება, რომელიც საფრთხეს უქმნის რეგიონულ უსაფრთხოებას და საერთაშორისო სამართლის ნორმების სერიოზულ დარღვევას წარმოადგენს.
ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა უკრაინაზე რუსეთის შეტევისას დრონები რუმინეთის საჰაერო სივრცეში აღმოჩნდნენ.
