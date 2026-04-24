სასამართლომ ირაკლი კობახიძის წინააღმდეგ მზია ამაღლობელის მეორე საქმეც შეწყვიტა

პატიმრობაში მყოფი ჟურნალისტი პოლიტიკოსს ტელეეთერებით გაჟღერებული განცხადებებით ცილისწამებას, უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევას, პატივისა და ღირსების შელახვის მცდელობას ედავებოდა.
ჟურნალისტმა სადავოდ გახადა საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და პროსახელისუფლებო „იმედისა“ და „რუსთავი 2“-ის ეთერში გაკეთებული განცხდებები.
სასამართლოში არ მივიდა ირაკლი კობახიძე, ვის წინააღმდეგაც მოსამართლეს საქმე უნდა განეხილა.
„შენიშვნის სახით ვიტყვი, რომ მე ვერ ვხედავ აქ ამ მხარეს. როგორც ვიცი არც შესაგებებელი შემოსულა მოპასუხის მხრიდან. არ ვიცი ამას სასამართლო როგორ აღიქვამს, ეს არის მოპასუხის მხრიდან ძალაუფლების დემონსტრირება, თუ სასამართლოს უპატივცემულობა? არ ვიცი, არა მგონია სასამართლოს ლეგიტიმაციას არ აღიარებდეს. ჩემთვის საინტერესო იქნება სასამართლოს მსჯელობა ამაზეც“, - თქვა მზია ამაღლობელმა.
მხარის სხდომაზე არყოფნაზე ისაუბრა მოსამართლემაც. მისი თქმით, თუკი საქმე არსებითი განხილვის ეტაპზე არ გადავა, აღარ იქნება საჭირო მსჯელობა, საბოლოო გადაწყვეტილება მოპასუხის დაუსწრებლად უნდა მიიღოს თუ არა.
სადავო განცხადებები
- „ფაქტი იყო ასეთი. თქვენ გახსოვთ, ჯერ იყო პირველი ინციდენტი, როდესაც სტიკერებს აკრავდა პოლიციელებს ეს ადამიანი.. ..მისი ეს სამართალდარღვევა არავითარი ფორმით არ იყო დაკავშირებული ჟურნალისტურ საქმიანობასთან, იქ ის მოქმედებდა, როგორც პარტიული აქტივისტი. აქედან გამომდინარე, მედიასთან ამ ფაქტის დაკავშირება არის აბსოლუტური სპეკულაცია.. ..აქ არც კი გამოხატავს სინანულს, არც ის და არც მისი თანაპარტიელები კოლექტიური ნაცმოძრაობიდან”, - ირაკლი კობახიძე, „იმედი“, 2025 წლის 29 იანვარი.
- „როდესაც საუბარია კონკრეტულად მზია ამაღლობელზე, პასუხისმგებლობა უნდა აიღონ მისმა დონორებმა. თქვენ იცით, რომ ის არის უცხოეთიდან დაფინანსებული პირი, მისი ორგანიზაციები ფინანსდება უცხოეთიდან და არცერთი მისი დონორი არ იღებს პასუხისმგებლობას იმ ძალადობაზე, რაც ამ ქალბატონმა განახორციელა პოლიციელის წინააღმდეგ. ყველა მისი დონორი, თითოეული თანხის ჩამდები მის ორგანიზაციებში, არის პასუხისმგებელი იმ პარტიულ-პოლიტიკურ ძალადობაზე, რომელიც განახორციელა მზია ამაღლობელმა. შესაბამისად, თუ ვინმეს უნდა რაიმეზე საუბარი, პირველ რიგში მოინანიონ და გამოხატონ სინანული ძალადობის წახალისებისთვის“, - ირაკლი კობახიძე, საზოგადოებრივი მაუწყებელი, 2025 წლის 30 იანვარი.
- „უდიდესი ნაწილი იმ ადამიანების, ვინც დღეს არის საპატიმროში, არის მსხვერპლი. ამას ვერ ვიტყოდი, მაგალითად, მზია ამაღლობელზე, რომელიც მსხვერპლი არ არის, რომელიც კონკრეტულ დაკვეთას ასრულებდა, როდესაც შეურაცხყოფა მიაყენა პოლიციელს, მისი დავალება იყო პოლიციის დაკნინება და პოლიციის ღირსების შეურაცხყოფა“, - ირაკლი კობახიძე, „რუსთავი 2“, 2025 წლის 16 აპრილი.
მასალა განახლდება
ფორუმი