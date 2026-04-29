„ეს იყო დიდი მარცხი“ - დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვის მშობელი სარჯველაძეზე

„ეს იყო დიდი მარცხი იმ 100 ბავშვის წინაშე, რომელთანაც ის არის ვალდებული. ამ ადამიანმა დღეს ბავშვების წინაშე მშობლებთან წააგო ომი. მას უნდა ეშინოდეს გამწარებული დედის და უნდა იცოდეს, გამწარებულ დედას ომს ვერ მოუგებს...“ - თქვა დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ერთ-ერთი ბავშვის მშობელმა, თაკო გოგოლაძემ.
მან მინისტრს ურჩია, „გონს მოეგოს და დაიწყოს იმაზე საუბარი, რომ მედიკამენტებს დროულად შემოიტანს“.
სარჯველაძე გააკრიტიკეს სხვა მშობლებმაც და თქვეს, რომ მინისტრმა პარლამენტში გამოსვლისას მედიკამენტების მხოლოდ უარყოფით მხარეებზე ისაუბრა და არაფერი თქვა დადებით ეფექტზე.
რა თქვა სარჯველაძემ?
ჯანდაცვის მინისტრი პარლამენტში დღეს, 29 აპრილს, იმყოფებოდა - ის ოპოზიციურმა პარტიამ „გახარია საქართველოსთვის“ ინტერპელაციის წესით დაიბარა დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებზე სასაუბროდ.
სანამ მედიკამენტების დახასიათებაზე გადავიდოდა, პარლამენტის ტრიბუნასთან მდგარმა მიხეილ სარჯველაძემ ჯერ ოპოზიცია და საკითხით დაინტერესებული პირები გააკრიტიკა, რომლებიც, მისი თქმით, ცდილობენ, დისკუსია აწარმოონ „მანკიერი ფორმით“ და მათ „ართქმული დააბრალონ“, შემდეგ კი თქვა, რომ უნდოდა საზოგადოებისთვის სიმართლე ეთქვა, „მიუხედავად იმისა, ეს სიმართლე მწარეა თუ როგორია“.
29 აპრილს მიხეილ სარჯველაძემ თითოეული მედიკამენტის შესახებ ცალ-ცალკე ისაუბრა და განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა იმ რისკებსა და საფრთხეებზე, რომლებიც, მისი თქმით, ამ მედიკამენტების გამოყენებისას შესაძლოა წარმოიქმნას.
პროტესტი მედიკამენტის მოთხოვნით
ერთ კვირაზე მეტია (20 აპრილიდან), რაც დიუშენის დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლები მედიკამენტების მოთხოვნით მთავრობის ადმინისტრაციასთან უწყვეტ აქციას მართავენ. მათ პოლიცია არ აძლევს ღამის გასათენებლად საჭირო ნივთების, მათ შორის „პუფების“ შეტანის უფლებას.
დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლებს არაერთხელ უთქვამთ, მათ შორის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, რომ იციან, რომ ჯერჯერობით არ არსებობს ამ იშვიათი გენეტიკური დაავადების განკურნების პრეპარატი, თუმცა უკიდურესად მნიშვნელოვანია იმ თანამედროვე მედიკამენტების მიღება, რომლებიც მათი შვილების ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამძიმებას გადაავადებს.
