ხანძრები სახლებსა და პორტში - ოდესაზე ისევ დრონებით შეტევა იყო

ქალაქ ოდესის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ სერჰი ლისაკის ინფორმაციით, გასულ ღამით დრონებით დარტყმა იყო ორ მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსზე. სახლების ზედა სართულებს ხანძარი გაუჩნდა.
ოდესის ოლქში შეტევა იყო იზმაილის რაიონის საპორტო ინფრასტრუქტურაზე. ადგილობრივი ადმინისტრაციის ტელეგრამ-არხზე 1 მაისს გამთენიისას გამოქვეყნებული ცნობით, ხანძარი უკვე ლიკვიდირებულია და მიმდინარეობს ზარალის შეფასება.
ინფორმაცია მსხვერპლის შესახებ ჯერჯერობით არ გავრცელებულა.
- რუსეთის ჯარები ქალაქ ოდესას და ოდესის ოლქს პრაქტიკულად, ყოველდღე უტევენ. სამიზნეებს შორისაა საპორტო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და ენერგოობიექტები.
