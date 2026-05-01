Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
პოდკასტები
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

ხანძრები სახლებსა და პორტში - ოდესაზე ისევ დრონებით შეტევა იყო

რუსეთის ჯარებმა ოდესაზე დრონებით შეტევა მიიტანეს 30 აპრილსაც

1 მაისს რუსეთის ჯარებმა უპილოტო საფრენი აპარატებით მორიგი შეტევა მიიტანეს უკრაინის ქალაქ ოდესაზე და ოდესის ოლქზე.

ქალაქ ოდესის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ სერჰი ლისაკის ინფორმაციით, გასულ ღამით დრონებით დარტყმა იყო ორ მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსზე. სახლების ზედა სართულებს ხანძარი გაუჩნდა.

ოდესის ოლქში შეტევა იყო იზმაილის რაიონის საპორტო ინფრასტრუქტურაზე. ადგილობრივი ადმინისტრაციის ტელეგრამ-არხზე 1 მაისს გამთენიისას გამოქვეყნებული ცნობით, ხანძარი უკვე ლიკვიდირებულია და მიმდინარეობს ზარალის შეფასება.

ინფორმაცია მსხვერპლის შესახებ ჯერჯერობით არ გავრცელებულა.

  • რუსეთის ჯარები ქალაქ ოდესას და ოდესის ოლქს პრაქტიკულად, ყოველდღე უტევენ. სამიზნეებს შორისაა საპორტო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და ენერგოობიექტები.





ფორუმი

XS
SM
MD
LG