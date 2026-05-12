დროებითი ზავი ამოიწურა - რუსეთის ჯარებმა უკრაინაზე დრონებით მასირებული შეტევა მიიტანეს

დროებითი ზავის ვადის ამოწურვის შემდეგ, 12 მაისს რუსეთის ჯარებმა უკრაინაზე მიიტანეს მასირებული შეტევა ე.წ. დამრტყმელი უპილოტო საფრენი აპარატებით.
დილის შვიდი საათისთვის ცნობილია, რომ შეტევა იყო დედაქალაქ კიევზე, სადაც განგაში იყო გამოცხადებული და საჰაერო თავდაცვის სისტემა მოქმედებდა და დნეპროპეტროვსკის ოლქის ადმინისტრაციულ ცენტრზე, ქალაქ დნიპროზე.
კიევის მერის, ვიტალი კლიჩკოს ინფორმაციით, დედაქალაქის ობოლონის რაიონში დრონების ნამსხვრევების ჩამოცვენამ ხანძარი გამოიწვია 16-სართულიანი სახლის სახურავზე. დაზიანებულია სახლის ტექნიკური სართული.
დნეპროპეტროვსკის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ ოლექსანდრ განჟას ცნობით, ქალაქ დნიპროში ერთი ადამიანი დაიჭრა. დაზიანებულია სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა.
- აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 8 მაისს გამოაცხადა, რომ უკრაინა და რუსეთი დასთანხმდნენ ხანმოკლე ზავს 9, 10 და 11 მაისს.
- ამ სამი დღის განმავლობაში უკრაინა და რუსეთი ერთმანეთს ადანაშაულებდნენ დროებითი ზავის დარღვევასა და არტილერიით და დრონებით შეტევაში, თუმცა შორ მანძილზე დარტყმები არ ყოფილა.
