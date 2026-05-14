კიევზე რუსული დრონებით და რაკეტებით შეტევა იყო

რუსეთის ჯარებმა 14 მაისს რაკეტებით და უპილოტო საფრენი აპარატებით მასირებული შეტევა მიიტანეს უკრაინის დედაქალაქ კიევზე.
ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით, ქალაქში ნგრევა და ხანძრებია. დილის ექვსი საათის მონაცემებით, ჰოსპიტალიზებული იყო ოთხი დაშავებული.
კიევის მერის, ვიტალი კლიჩკოს ინფორმაციით, ქალაქის რამდენიმე რაიონში ნაწილობრივ დანგრეული და დაზიანებულია სახლები და სხვა შენობები. დარნიცის რაიონში, სადაც სახლის ნაწილი ჩამოინგრა, მაშველები ნანგრევებში მოყოლილ მობინადრეებს ეძებენ.
