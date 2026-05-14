ზავის ვადის გასვლამდე ისრაელმა და ლიბანმა მოლაპარაკება გამართეს

ისრაელის სამხედროებმა ამავე დღეს განაცხადეს, რომ სამხრეთ ლიბანში ჰეზბოლას სამიზნეებს ურტყამდნენ მას შემდეგ, რაც რამდენიმე ქალაქისა და სოფლის მაცხოვრებლები და ქვეყნის აღმოსავლეთის მოსახლეობა გააფრთხილეს, დაეტოვებინათ საცხოვრებელი. ასევე, მათი თქმით, ჰეზბოლას ( აშშ-ის მიერ ტერორისტულად მიჩნეული ჯგუფი) დრონი ისრაელის ტერიტორიაზე ჩამოვარდა, რის შედეგადაც რამდენიმე მშვიდობიანი მოქალაქე დაიჭრა.
ლიბანის სახელმწიფო ეროვნული საინფორმაციო სააგენტო (NNA) იტყობინება ისრაელის საჰაერო დარტყმების შესახებ სამხრეთ და აღმოსავლეთ ნაწილში, მათ შორის იმ ადგილებში, რომლებიც ისრაელს გაფრთხილებაში არ დაუსახელებია, ერთი დღის შემდეგ, რაც ჯანდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ინტენსიური თავდასხმების შედეგად 22 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის რვა ბავშვი.
ლიბანისა და ისრაელის წარმომადგენლები ბოლოს 23 აპრილს შეხვდნენ თეთრ სახლში, სადაც აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სამკვირიანი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ გამოაცხადა და ოპტიმიზმი გამოთქვა ქვეყნებს შორის რევოლუციური შეთანხმების მიღწევის მიმართ, რომლებიც ტექნიკურად ათწლეულების განმავლობაში ომში იმყოფებოდნენ.
ტრამპმა იმ დროს თამამი პროგნოზი გააკეთა, რომ სამკვირიანი გახანგრძლივების დროს ის ვაშინგტონში ისრაელის პრემიერმინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს და ლიბანის პრეზიდენტ ჯოზეფ აუნს მიესალმებოდა ქვეყნებს შორის ისტორიულ პირველ სამიტზე.
სამიტი არ შედგა, აუნმა განაცხადა, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი შეხვედრის დაწყებამდე უსაფრთხოების შეთანხმება და ისრაელის თავდასხმების შეწყვეტა იყო საჭირო.
ჰეზბოლას კანონმდებელმა ალი ამარმა ხუთშაბათს კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ მისი ჯგუფი უარყოფს პირდაპირ მოლაპარაკებებს და ამბობს, რომ ისინი ისრაელისთვის „უფასო დათმობებს“ წარმოადგენენ.
17 აპრილს დაწყებული ცეცხლის შეწყვეტა კვირამდე გრძელდება.
მიუხედავად ამისა, ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, AFP-ის ცნობით, ისრაელის დარტყმებმა 400-ზე მეტი ადამიანი იმსხვერპლა ზავის დროს.
ჰეზბოლა 2 მარტს ჩაერთო ახლო აღმოსავლეთის ომში ისრაელის წინააღმდეგ რაკეტების გაშვებით მას მერე, რაც ირანის წინააღმდეგ აშშ-მა და ისრაელმა ომი წამოიწყეს.
ლიბანელმა ოფიციალურმა პირმა AFP-ს განუცხადა, რომ ქვეყანა ვაშინგტონში მოლაპარაკებების დროს „ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების განმტკიცებას“ შეეცდება.
ირანმა მოითხოვა ლიბანში ხანგრძლივი ცეცხლის შეწყვეტა რეგიონში ფართომასშტაბიანი ომის დასრულების ნებისმიერი შეთანხმების მიღწევამდე და ამან გააღიზიანა ტრამპი, როდესაც უარი თქვა მის მოწოდებაზე მისი პირობებით შეთანხმების მიღწევის შესახებ.
ლიბანის ხელისუფლების ცნობით, 2 მარტიდან ისრაელის თავდასხმებმა ლიბანში 2800-ზე მეტი ადამიანი იმსხვერპლა, მათ შორის სულ მცირე 200 ბავშვი, რაც ჰეზბოლას თქმით, მის მებრძოლებსაც მოიცავს.
შეერთებული შტატები მიიჩნევს, რომ „ყოვლისმომცველი მშვიდობა დამოკიდებულია ლიბანის სახელმწიფო ხელისუფლების სრულ აღდგენასა და ჰეზბოლას სრულ განიარაღებაზე“, - ნათქვამია სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში.
14 მაისის შეხვედრა ორ ქვეყანას შორის მოლაპარაკებების მესამე რაუნდი იქნება, რომლებსაც დიპლომატიური ურთიერთობები არ აქვთ.
წინა ორი რაუნდისგან განსხვავებით, არც სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო და არც ტრამპი არ მიიღებენ მონაწილეობას, რადგან ორივე ჩინეთში სახელმწიფო ვიზიტით იმყოფება.
აშშ-ის შუამავლებს შორის არიან ისრაელსა და ლიბანში ელჩები - შესაბამისად, მაიკ ჰაკაბი, ევანგელისტური პასტორი და ისრაელის რეგიონული ამბიციების ერთგული მხარდამჭერი, და მიშელ ისა, ლიბანში დაბადებული ბიზნესმენი და ტრამპის გოლფის პარტნიორი.
ლიბანს წარმოადგენდნენ სპეციალური წარმომადგენელი საიმონ კარამი, იურისტი და დიპლომატი, რომელიც იცავდა ლიბანის სუვერენიტეტს, ასევე მისი ელჩი ვაშინგტონში.
ისრაელის გუნდში შევლენ მისი ელჩი ვაშინგტონში, იეჩიელ ლეიტერი, ნეთანიაჰუს მოკავშირე, რომელიც დაახლოებულია ოკუპირებულ დასავლეთ ნაპირზე ისრაელის დასახლებების მოძრაობასთან.
