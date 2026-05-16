დონალდ ტრამპის შემდეგ პეკინში ვლადიმერ პუტინი მიემგზავრება

16 მაისის დილას კრემლის ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყებული ინფორმაციის თანახმად, პუტინი პეკინს ეწვევა ტრამპის ვიზიტიდან ზუსტად ერთ კვირაში.
„19-20 მაისს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ოფიციალურ ვიზიტს გამართავს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში პრეზიდენტ სი ძინპინის მიწვევით“, - ნათქვამია განცხადებაში.
აქამდე კრემლი აცხადებდა, რომ ვიზიტი „ძალიან მალე“ გაიმართებოდა, თუმცა თარიღი დაზუსტებული არ ყოფილა.
პუტინსა და სის 40-ზე მეტი შეხვედრა აქვთ გამართული, - განსხვავებით აშშ-ისა და ჩინეთის პრეზიდენტების შეხვედრებისგან.
- დონალდ ტრამპი 14 მაისს შეხვდა სი ძინპინს პეკინში. სახალხო კრების (პარლამენტის) შენობაში მოლაპარაკება დაახლოებით ორ საათს გაგრძელდა.
- შეხვედრის წინ დონალდ ტრამპს საზეიმო დახვედრა მოუწყვეს. აშშ-ის პრეზიდენტს ჩინეთის დედაქალაქში სამხედრო პატივით დახვდნენ.
- ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვანგ იმ 15 მაისს დაადასტურა, რომ პრეზიდენტი სი ძინპინი 2026 წლის შემოდგომაზე შეერთებული შტატების დედაქალაქს ეწვევა.
- ეს იქნება ჩინეთის პრეზიდენტის პირველი ვიზიტი შეერთებულ შტატებში ბოლო 10 წლის განმავლობაში.
