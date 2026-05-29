ЭХО КАВКАЗА
live გორში დაკავებული პოლიციელების საქმე - 29.05.2026

გორის რაიონულ სასამართლოში მიმდინარეობს სხდომა, სადაც 6 პოლიციელის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე მსჯელობენ.

14:53 - ბრალდებულების ვინაობა რადიო თავისუფლებამ გაარკვია.

ბრალდებულები:

ვლადიმერ გოდერძიშვილი დაბადებული 2004 წელს;

ვანიკო მისირელი, დაბადებული 2002 წელს;

გიორგი ზაკო წკრიალაშვილი დაბადებული 1995 წელს

ალექსი ბადალოვი დაბადებული 1990 წელს

ბესო მალაციძე დაბადებული 1992 წელს

საბა წაველიძე დაბადებული 2006 წელს.

14:52 - 6 ბრალდებული პოლიციელიდან არც ერთი მოვიდა სასამართლო სხდომაზე.

„მათი უფლებაა, რადგან მათ არ სურთ, მათი დასწრების გარეშე განვაგრძოთ სხდომა“, - ამბობს მოსამართლე.

გორში, „კომბინატის დასახლებაში“ პოლიციელების მიერ ნაცემი პაპუნა ლოცულაშვილის ადვოკატი, რევაზ რევაზიშვილი ამბობს, რომ საქმეში არ არის მტკიცებულება, რომელიც მისი დაცვის ქვეშ მყოფების დანაშაულს დაადასტურებდა.

14:52 - სხდომათა დარბაზში სავსეა. დამსწრეებს შორის უმრავლესობა პოლიციელები არიან.

