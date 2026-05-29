14:53 - ბრალდებულების ვინაობა რადიო თავისუფლებამ გაარკვია.
ბრალდებულები:
ვლადიმერ გოდერძიშვილი დაბადებული 2004 წელს;
ვანიკო მისირელი, დაბადებული 2002 წელს;
გიორგი ზაკო წკრიალაშვილი დაბადებული 1995 წელს
ალექსი ბადალოვი დაბადებული 1990 წელს
ბესო მალაციძე დაბადებული 1992 წელს
საბა წაველიძე დაბადებული 2006 წელს.
14:52 - 6 ბრალდებული პოლიციელიდან არც ერთი მოვიდა სასამართლო სხდომაზე.
„მათი უფლებაა, რადგან მათ არ სურთ, მათი დასწრების გარეშე განვაგრძოთ სხდომა“, - ამბობს მოსამართლე.
გორში, „კომბინატის დასახლებაში“ პოლიციელების მიერ ნაცემი პაპუნა ლოცულაშვილის ადვოკატი, რევაზ რევაზიშვილი ამბობს, რომ საქმეში არ არის მტკიცებულება, რომელიც მისი დაცვის ქვეშ მყოფების დანაშაულს დაადასტურებდა.
14:52 - სხდომათა დარბაზში სავსეა. დამსწრეებს შორის უმრავლესობა პოლიციელები არიან.
