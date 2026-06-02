ბავშვი და მაშველი არიან უკრაინაზე რუსეთის მასირებული შეტევის შედეგად დაღუპულთა შორის

რუსეთმა რაკეტებით და დრონებით დაარტყა კიევს, დნიპროს, ხარკოვს და სხვა ქალაქებს.
უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურისა და საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციების მიერ 2 ივნისის დილის 11 საათისთვის გავრცელებული ცნობებით:
- სულ მცირე 8 ადამიანი დაიღუპა და 35 დაშავდა დნეპროპეტროვკის ოლქის ადმინისტრაციულ ცენტრში, ქალაქ დნიპროში. დაღუპულთა შორის არიან სამი წლის ბიჭი და საგანგებო სიტუაციების სამსახურის მაშველი, რომელიც ერთ-ერთი დარტყმის რაიონში მუშაობისას განმეორებით შეტევას ემსხვერპლა. დნიპროში ნაწილობრივ დანგრეული და დაზიანებულია ათეულობით სახლი.
- სულ მცირე 4 ადამიანი დაიღუპა და 65 დაშავდა უკრაინის დედაქალაქ კიევში, სადაც ნაწილობრივ დანგრეული და დაზაიანებულია სახლები და სხვა შენობები, მათ შორის ოთხი სამედიცინო დაწესებულება.
- 10-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე დაშავდა ქალაქ ხარკოვში, სადაც დაზიანებულია სახლები, ადმინისტრაციული და საოფისე შენობები, საბავშვო ბაღი და საწარმოები.
- სულ მცირე სამი ადამიანი დაშავდა კიევის ოლქში. ბუჩის, ვიშგოროდის, ფასტოვის და ობუხოვის რაიონებში დაზიანებულია სახლები და საწყობები.
უკრაინის საჰაერო ძალების მიერ 2 ივნისს დილით გამოქვეყნებული მონაცემებით, ღამის განმავლობაში რუსეთის ჯარებმა უკრაინას შეუტიეს 73 რაკეტით(გემსაწინააღმდეგო, ბალისტიკური და ფრთოსანი) და 656 უპილოტო საფრენი აპარატით.
დარტყმის ძირითადი მიმართულება იყო კიევი. შეტევის ქვეშ იყვნენ დნიპრო, ხარკოვი, ზაპოროჟიე, პოლტავის ოლქი და სხვა რეგიონები.
ადგილობრივი დროით დილის ცხრის ნახევრისთვის დადასტურებული იყო 40 რაკეტის და 602 დრონის მოგერიება და 33 რაკეტით და ამდენივე დრონით პირდაპირი დარტყმა 38 ადგილზე.
