ხუთამდე გაიზარდა მოსკოვის ერთ-ერთ რესტორანში აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი

1 აგვისტოს მოსკოვის კუდრინის მოედანზე მდებარე Balzi Rossi-ს რესტორანში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა ხუთამდე გაიზარდა. რუსული მედიის წყაროების ცნობით, დაშავებულთაგან ორი საავადმყოფოში გარდაიცვალა, ხოლო ექვსზე მეტი ადამიანი კვლავ მძიმე მდგომარეობაში რჩება.
მანამდე რუსეთის ეროვნული ანტიტერორისტული კომიტეტი სამი ადამიანის დაღუპვის შესახებ იუწყებოდა. დაღუპულთა შორის იყვნენ ქალი, რომელმაც, გამოძიების ვერსიით, თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობა მიიტანა, დაცვის თანამშრომელი და რესტორნის ერთ-ერთი სტუმარი.
რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა სისხლის სამართლის საქმე აღძრა ტერორისტული აქტის მუხლით. წინასწარი ვერსიით, ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რომელიც საჩუქრის ყუთში იყო დამალული, დისტანციურად აამოქმედეს. გამოძიება მიიჩნევს, რომ ქალმა, რომელმაც ყუთი მიიტანა, შესაძლოა არ იცოდა, რა იყო მასში.
ვინ იყო თავდასხმის სამიზნე, ოფიციალურად არ სახელდება. თუმცა, რუსული მედია და Telegram-არხები, მათ შორის ბლოგერი ანატოლი შარი და ВЧК-ОГПУ, ვარაუდობენ, რომ თავდამსხმელები მიზნად ისახავდნენ რუსეთის საჰაერო-კოსმოსური ძალების მთავარსარდლის, გენერალ ალექსანდრ ჩაიკოს მკვლელობას. ამავე არხების ცნობით გენერალი რესტორანში თავის დაბადების დღეს აღნიშნავდა. ამ ვერსიის ირიბ მტკიცებულებად მოჰყავთ რესტორნის სცენაზე შენიშნული წარწერა „Александр 55“ („ალექსანდრე 55“). აღნიშნული ინფორმაცია ოფიციალურად არ დაუდასტურებიათ.
როგორც რუსული მედია იტყობინება, შემთხვევის ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები დასრულდა და რესტორნის მიმდებარე ტერიტორიიდან პოლიციის კორდონი მოიხსნა.
აფეთქების შემდეგ რესტორან Balzi Rossi-ს ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ მზად არის დახმარება გაუწიოს დაღუპულთა ოჯახებსა და დაზარალებულებს. ადმინისტრაციამ ასევე ბოდიში მოიხადა სოციალურ ქსელებში მომხდარიდან მალევე გამოქვეყნებული განცხადებისთვის, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ რესტორანში „ყველაფერი რიგზეა“. მოგვიანებით ეს პოსტი წაიშალა.
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