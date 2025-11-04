Accessibility links

ამ ეტაპზე საქართველოს ევროკავშირისკენ მიმავალი გზა არ აქვს - კაია კალასი

კაია კალასი: საქართველო „ახლა მხოლოდ ნომინალურად არის კანდიდატი ქვეყანა“.
ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესი წარმომადგენლის, კაია კალასის განცხადებით, საქართველო ერთადერთია ევროკავშირის წევრობის კანდიდატებს შორის, რომელსაც რეგრესი - და მნიშვნელოვანი რეგრესი - აქვს ევროკავშირის წევრობის გზაზე.

კაია კალასის თქმითვე, „ამ ეტაპზე საქართველოს ევროკავშირისკენ მიმავალი გზა არ აქვს, - თუ გარემოებები მკვეთრად არ შეიცვლება“.

მისი სიტყვებით, - რაც გაფართოების ანგარიშშიც არის ასახული - საქართველო „ახლა მხოლოდ ნომინალურად არის კანდიდატი ქვეყანა“. მსგავსი განცხადება გააკეთა ევროკომისარმა მარტა კოსმაც.

კაია კალასის განცხადებით, გაფართოების ანგარიშში შედეგები ძირითადად დადებითია 4 ქვეყნისათვის: ალბანეთი, მოლდოვა, მონტენეგრო და უკრაინა.

პერსპექტივები „არაერთგვაროვანია“ ოთხი ქვეყნისათვის: სერბეთი, ჩრდილოეთი მაკედონია, კოსოვო, ბოსნია-ჰერცეგოვინა და თურქეთი.

პერსპექტივები „უარყოფითია საქართველოსთვის“.

რომელ ქვეყანას როგორ აფასებენ

უკრაინა: „უკრაინისთვის ევროკავშირის წევრობა ან მასში გაწევრიანება შეიძლება იყოს უსაფრთხოების მთავარი გარანტია. არცერთ კანდიდატ ქვეყანას ომის დროს არასდროს განუხორციელებია ასეთი ფართომასშტაბიანი რეფორმები. ეს აჩვენებს უკრაინის შესანიშნავ ერთგულებას წევრობისადმი“.

მოლდოვა: „ოქტომბერში მოლდოვაში ჩატარებულმა არჩევნებმა ევროპული მომავლისადმი ცალსახა „დიახ“ აჩვენა და ქვეყანამ განაგრძო ძირითადი რეფორმების განხორციელება“.

სერბეთსა და კოსოვოში: ორივე ქვეყანაში „იყო პოლიტიკური კრიზისი, რამაც პროგრესი შეაფერხა“.

ბოსნია და ჰერცეგოვინა: „რესპუბლიკა სრპსკაში განვითარებულმა მოვლენებმა შეარყია პროგრესი ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ... სასამართლოს რეფორმები და მთავარი მომლაპარაკებლის დანიშვნა საკვანძოა წინსვლისთვის“.

ჩრდილოეთი მაკედონია: „ქვეყანას ჯერ არ განუხორციელებია საჭირო კონსტიტუციური ცვლილებები“.

თურქეთი: „თურქეთი კვლავ რჩება საკვანძო პარტნიორად, რომელთანაც ჩვენ გვაქვს საერთო ინტერესის რამდენიმე საკითხი, თუმცა დემოკრატიული სტანდარტების, სასამართლო დამოუკიდებლობისა და ფუნდამენტური უფლებების გაუარესებამ 2018 წლიდან ფაქტობრივად გაყინა გაფართოების პროცესი“.

საქართველო: „ამ ეტაპზე საქართველოს ევროკავშირისკენ მიმავალი გზა არ აქვს, თუ პირობები მკვეთრად არ შეიცვლება. ის ახლა მხოლოდ სახელით არის კანდიდატი ქვეყანა“.

