სოლიდარობის მაგალითები - ვისაც რა შეუძლია

მამალოების ამბავი ასე არ დასრულებულა.

Entrepreneur Georgia-მ დაიწყო სახალხო დაფინანსების კამპანია გორელი გიორგის ინიციატივის მხარდაჭერისთვის, რათა მისი წარმოებული მამალო დაურიგდეს ყველა ტურისტს წარწერით 20% of My Country Is Occupied By Russia.