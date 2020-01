"ჯოკერი" ლიდერობს - გამოცხადდა 2020 წლის "ოსკარების" ნომინანტები

შეერთებულ შტატებში გამოცხადდა 2020 წლის "ოსკარების" პრემიის ნომინანტები. ამ პრესტიჟული პრემიის გადაცემის 92-ე ცერემონია ჰოლივუდში 9 თებერვალს გაიმართება.

ნომინანტთა შორის ლიდერობს ტოდ ფილიპსის "ჯოკერი", რომელიც 11 კატეგორიაშია წარდგენილი ოსკარზე.

გთავაზობთ ძირითად კატეგორიებში წარდგენილთა ჩამონათვალს.

საუკეთესო ფილმი:

Ford v Ferrari/"ფორდი ფერარის წინააღმდეგ"

The Irishman/"ირლანდიელი"

Jojo Rabbit/"ჯოჯო კურდღელი"

Joker/"ჯოკერი"

Little Women/"პატარა ქალები"

Marriage Story/"ქორწინების ამბავი"

1917/"1917"

Once Upon a Time in Hollywood/"ერთხელ ჰოლივუდში"

Parasite/"პარაზიტი"

საუკეთესო მსახიობი მამაკაცი:

ანტონიო ბანდერასი, "ტკივილი და დიდება"

ლეონარდო დი კაპრიო, "ერთხელ ჰოლივუდში"

ადამ დრაივერი, "ქორწინების ამბავი"

ხოაკინ ფენიქსი, "ჯოკერი"

ჯონათან პრაისი, "ორი პაპი"

საუკეთესო მსახიობი ქალი:

სინტია ერივო, "ჰარიეტი"

სიორშე როუნანი, "პატარა ქალები"

სკარლეტ იოჰანსონი, "ქორწინების ამბავი"

შარლიზ ტერონი, "სექსსიმბოლო"

რენე ზელვენგერი, "ჯუდი"

საუკეთესო მსახიობი მამაკაცი მეორეხარისხოვან როლში:

ტომ ჰენკსი, "მშვენიერი დღე სამეზობლოში"

ალ პაჩინო, "ირლანდიელი"

ჯო პეში, "ირლანდიელი"

ბრედ პიტი, "ერთხელ ჰოლივუდში"

ენტონი ჰოპკინსი, "ორი პაპი"

საუკეთესო მსახიობი ქალი მეორეხარისხოვან როლში:

ლორა დერნი, "ქორწინების ამბავი"

სკარლეტ იოჰანსონი, "ჯოჯო კურდღელი"

ფლორენს პიუ, "პატარა ქალები"

მარგო რობი, "სექსსიმბოლო"

კეთი ბეიტსი, "რიჩარდ ჯეუელი"

საუკეთესო რეჟისორი:

მარტინ სკორსეზე, "ირლანდიელი"

ტოდ ფილიპსი, "ჯოკერი"

სემ მენდესი, "1917"

კვენტინ ტარანტინო, "ერთხელ ჰოლივუდში"

პონ ჯუნ ჰო, "პარაზიტი"

საუკეთესო უცხოური ფილმი:

Corpus Christi/"ქრისტეს სხეული"

Honeyland/"თაფლის მხარე"

Les Miserables/"საბრალონი"

Pain and Glory/"ტკივილი და დიდება"

Parasite/"პარაზიტი"