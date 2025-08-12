Accessibility links

დასკვნითი სხდომა ანატოლი გიგაურის საქმე - ლაივბლოგი (12/08/2025)

დღეს საბოლოო სიტყვას იტყვის ბრალდებული გიგაური, ადვოკატის ცნობით, გადაწყვეტილება დღესვე გამოცხადდება. მას პოლიციელზე თავდასხმას ედავებიან. საქმის მასალებში დევს ვიდეო, სადაც ჩანს როგორ ურტყამს სახეში პირველად ანატოლი გიგაურს პოლიციელი. მას თავიდან ქუდიც კი ძვრება.

სხდომა დასრულდა. მხარეები ტოვებენ დარბაზს. ოჯახის წევრები ტირიან და მიაჩნიათ, რომ გადაწყვეტილება უსამართლოა.

ასე სჯით ომის ვეტერანებს დიდი მადლობა, უნამუსოები, მოგიბრუნდებათ ეს სამართალი, რისთვის ზის ციხეშია არაფრისთვის - ამბობენ დედა და ცოლი.

„ორი წელი თქვენ არ იჯდებით მანდ, პასუხს აგებთ ამ მონობისთვის", - თქვა თინა ბოკუჩავამ, რომელიც სხდომას ესწრებოდა.

მოსამართლემ გადააკვალიფიცირა ანატოლი გიგაურის ბრალი სს კოდექსის 353 მუხლის პირველ ნაწილზე და განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა ორი წლის ვადით.

