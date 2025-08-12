დასკვნითი სხდომა ანატოლი გიგაურის საქმე - ლაივბლოგი (12/08/2025)

სხდომა დასრულდა. მხარეები ტოვებენ დარბაზს. ოჯახის წევრები ტირიან და მიაჩნიათ, რომ გადაწყვეტილება უსამართლოა.
ასე სჯით ომის ვეტერანებს დიდი მადლობა, უნამუსოები, მოგიბრუნდებათ ეს სამართალი, რისთვის ზის ციხეშია არაფრისთვის - ამბობენ დედა და ცოლი.
„ორი წელი თქვენ არ იჯდებით მანდ, პასუხს აგებთ ამ მონობისთვის", - თქვა თინა ბოკუჩავამ, რომელიც სხდომას ესწრებოდა.
მოსამართლემ გადააკვალიფიცირა ანატოლი გიგაურის ბრალი სს კოდექსის 353 მუხლის პირველ ნაწილზე და განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა ორი წლის ვადით.
