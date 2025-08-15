Bloomberg: ტრამპი-პუტინის სამიტისთვის მზადება საიდუმლო სამსახურისთვის სპრინტად იქცა

სამიტისთვის მზადება საიდუმლო სამსახურისთვის „ნამდვილ სპრინტად“ გადაიქცა. ამის შესახებ სააგენტო Bloomberg-ი წერს. აშშ-ის საიდუმლო სამსახურის ძირითადი ამოცანა პრეზიდენტის და ვიცე-პრეზიდენტის დაცვაა.
Bloomberg-ი ოთხ წყაროზე დაყრდნობით წერს სირთულეებზე, რომელთა წინაშე საიდუმლო სამსახური აღმოჩნდა სამიტისთვის მომზადების მოკლე, ერთკვირიანი ვადის, ანკორიჯის გეოგრაფიული მდებარეობისა და სხვა მიზეზების გამო.
აშშ-ის პრეზიდენტის კორტეჟის ავტომობილები და სხვა საშუალებები ანკორიჯში სატრანსპორტო თვითმფრინავებით ჩაიტანეს. ანკორიჯში თავისი კარგად შეიარაღებული დაცვით ჩადის რუსეთის პრეზიდენტიც. ორივე მხარე თანაბრად უზრუნველყოფილი უნდა იყოს.
ქალაქში ავტომობილების პარკირებისთვის განკუთვნილი ადგილები პრეზიდენტების კორტეჟებისთვის გაათავისუფლეს.
ანკორიჯში, სადაც 291 ათასზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, ტურისტული სეზონის გამო სასტუმროები ისედაც გადატვირთული იყო, ამიტომ ტრამპი-პუტინის სამიტის გამო ქალაქში ჩასული პირების, მათ შორის ჟურნალისტების განთავსება პრობლემად იქცა. ანკორიჯის ბევრმა მცხოვრებმა ოთახების გაქირავება დაიწყო.
რუსი ჟურნალისტები დასახლდნენ ანკორიჯის სტადიონზე, სადაც დროებითი განთავსების სპეციალური პუნქტია გახსნილი. ამის შესახებ წერს რუსეთის სახელმწიფო სააგენტო „ტასი“, რომლის კორესპონდენტიც ამ ჟურნალისტებს შორისაა.
ანკორიჯისკენ მიმავალი პუტინი გზად გაჩერდა რუსეთის ქალაქ მაგადანში, სადაც კრემლის ინფორმაციით, რამდენიმე ობიექტს დაათვალიერებს და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან თათბირს გამართავს.
