Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

სურამის შემოვლითი მაგისტრალი შაბათს შუადღისას გაიხსნება

სურამის შემოვლითი გზა 16 აგვისტოს 12:00 საათზე იხსნება
სურამის შემოვლითი გზა 16 აგვისტოს 12:00 საათზე იხსნება

ხვალ შუადღისას, 16 აგვისტოს დაგეგმილია ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთის გზის მეორე მონაკვეთის, - სურამის შემოვლითი გზის - გახსნა. გახსნის ოფიციალური ცერემონიალი 15 აგვისტოს საღამოს ჩატარდა

ანონსის თანახმად, ამ მონაკვეთზე მოძრაობა შაბათს 12:00 საათიდან იქნება ნებადართული.

ეს ნიშნავს, რომ ამიერიდან თბილისიდან რიკოთის გვირაბამდე „უწყვეტი ჩქაროსნული მაგისტრალი“ იქნება გადაჭიმული.

ახალი მონაკვეთი 6.4 კილომეტრის სიგრძისაა და მოიცავს 11 ხიდსა და ხუთ გვირაბს.

  • აქამდე თბილისიდან დასავლეთით მოძრავი ავტომობილები სურამსა და ჩუმათელეთს გადიოდნენ. იმის გამო, რომ გზა ორზოლიანი და ვიწრო იყო, ამ მონაკვეთზე ხშირად იყო საავტომობილო ხერგილები.
  • ამიერიდან სურამისა და მიმდებარე სოფლები სატრანზიტო მოძრაობისგან განიტვირთება.

ოფიციალური ცნობებით, ეს მონაკვეთი ჯამში 265 მილიონი ლარი დაჯდა. ნაწილი მსოფლიო ბანკის სესხით აშენდა, ნაწილი - ბიუჯეტის თანადაფინანსებით.

როგორც წინა შემთხვევებში, ამ მონაკვეთის გახსნასაც ესწრებოდა „ქართული ოცნების“ მთავრობის მეთაური, ირაკლი კობახიძე.

მან განაცხადა, რომ ახალი პროექტი არის „კიდევ ერთი ნაბიჯი ჩვენი სტრატეგიული მიზნისკენ - ვაქციოთ საქართველო ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი შუა დერეფნის ცენტრალურ, უსწრაფეს და უსაფრთხო რგოლად“.

იქვე თქვა, რომ მალე დაიწყება სასაზღვო მონაკვეთების, ბათუმი-სარფის, წითელი ხიდისა და სადახლოს მონაკვეთების მშენებლობა.

ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG