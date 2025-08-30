Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
ლვოვში მოკლეს უკრაინის პარლამენტის ყოფილი სპიკერი, ანდრი პარუბი

ანდრი პარუბის გვამი ლვოვის ქუჩაში, 2025 წლის 30 აგვისტო
ანდრი პარუბის გვამი ლვოვის ქუჩაში, 2025 წლის 30 აგვისტო

უკრაინის დასავლეთში მდებარე ქალაქ ლვოვში 30 აგვისტოს მოკლეს პარლამენტის ყოფილი სპიკერი, ანდრი პარუბი. ამ ინფორმაციას ადასტურებს უკრაინის პრეზიდენტი, ვოლოდიმირ ზელენსკი.

სროლა მოხდა ადგილობრივი დროით შუადღისას, პარუბი ჭრილობებისგან ადგილზევე დაიღუპა - იუწყება პოლიცია. მსროლელი პირი დაკავებული არ არის.

ზელენსკიმ მოკლულის ოჯახს მიუსამძიმრა და განაცხადა, რომ გამოძიებას ყველა საჭირო რესურსი მოხმარდება.

პარუბი ცნობილი პოლიტიკური ფიგურა იყო, ის იყო მონაწილე უკრაინის 2013-2014 წლების "ღირსების რევოლუციისა". პარლამენტის სპიკერი პარუბი იყო 2016-დან 2019 წლებში.

