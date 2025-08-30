იემენზე ისრაელის დარტყმის შედეგად დაიღუპა ჰუთების ხელისუფლების ხელმძღვანელი

ირანის მიერ მხარდაჭერილი დაჯგუფება "ანსარ ალა", რომელსაც ჰუთების სახელით იცნობენ და რომელიც აკონტროლებს იემენის დიდ ნაწილს, დედაქალაქ სანას ჩათვლით, 30 აგვისტოს ადასტურებს ცნობებს ჰუთების მიერ ფორმირებული ხელისუფლების ლიდერის, აჰმედ ალ-რაჰავის დაღუპვის შესახებ, ისრაელის მიერ მიმდინარე კვირაში იემენზე განხორციელებული დარტყმის შედეგად.
ჰუთების მაღალჩინოსნის დაღუპვის შესახებ მანამდე იუწყებოდნენ ისრაელის და არაბული ქვეყნების მედიასაშუალებები. სანაზე დარტყმა ოთხშაბათს განხორციელდა. ისრაელის არმიამ ეს პარასკევს დაადასტურა და აღნიშნა, რომ დარტყმის სამიზნეს წარმოადგენდნენ ჰუთების ხელისუფლების თავდაცვის მინისტრი და გენერალური შტაბის ხელმძღვანელი.
ჰუთების განცხადებაში ნათქვამია, რომ დაიღუპნენ ალ-რაჰავი და მისი კაბინეტის რამდენიმე წევრი. დაკონკრეტებული არ არის დაღუპულებს შორის არის თუ არა თავდაცვის მინისტრი. ისრაელის მედია იუწყებოდა, რომ საერთო ჯამში დაიღუპა კაბინეტის 12 წევრი - თუმცა ეს ცნობა ოფიციალურად არ დადასტურებულა.
სააგენტოები აღნიშნავენ, რომ ჰუთების ხელისუფლების მუშაობას ფაქტობრივად ხელმძღვანელობდა ალ-რაჰავის მოადგილე მოჰამედ მოფტაჰი, რომელიც 30 აგვისტოს დაღუპული მმართველის ოფიციალური მემკვიდრე გახდა.
2023 წლის შემოდგომის შემდეგ იემენელი ჰუთები პერიოდულად დარტყმებს ახორციელებენ ისრაელზე, ასევე წითელ ზღვაში თავს ესხმიან ხომალდებს, რომლებიც ისრაელის პორტებისკენ მიემართებიან, ან რაიმე აკავშირებთ ამ სახელმწიფოსთან. ჰუთები აცხადებენ, რომ ამ ნაბიჯებს დგამენ პალესტინელებთან სოლიდარობის ნიშნად. ისრაელის სამხედრო თვითმფრინავებმა არაერთხელ განახორციელეს დარტყმები იემენში განთავსებულ სამიზნეებზე, მათ შორის პორტებზე, ნავთობის საწყობებზე და საბრძოლო ობიექტებზე.
