ზინოვკინა-გრიბულის საქმე

ადვოკატის, დარია სამოდუროვას დასკვნითი სიტყვის პირველი ორი აბზაცი ეძღვნება მტკიცებას, რომ საქმე პოლიტიკურია, ბრალდებულები კი უკანონო პატიმრები:
„მივესალმები ბრალდების მხარეს, მივესალმები დამსწრე საზოგადოებას! დადგა ის დღე, როდესაც დაცვის მხარეს აქვს შესაძლებლობა მყარი არგუმეტაციით დავამტკიცოთ ანასტასია ზინოვკინას და არტემ გრიბულის უდანაშაულობა.
პირველ რიგში მინდა ავღნიშნო, რომ ანასტასია ზინოვკინას და არტემ გრიბული სისხლის სამართლის საქმე არ არის სტანდარტული სისხლის სამართლის საქმე. დაზუსტებით შემიძლია ვთქვა რომ ანასტასია ზინოვკინას და არტემ გრიბულის სისხლის სამართლის საქმე პოლიტიკურად მოტივირებული და მიზანმიმართულად „შეკერილი საქმეა“.
დასკვნით სიტყვას ამბობს ბრალდებულების ადვოკატი, დარია სამოდუროვა.
სხდომათა დარბაზი დამსწრეებისთვის გაიღო. მხარეები მოსამართლე, ნინო გალუსტაშვილს ელოდებიან.
ფორუმი