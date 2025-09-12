მეგი დიასამიძის სასამართლო - ლაივბლოგი (12/09/2025)

15:46 - ფოიეშეი ისევ ხმაური ისმის. სავარუაოდ, მანდატურის სამსახურმა ერთი ადამიანი გააძევა შენობიდან.
15:43 - შოთა თუთბერიძე ამბობს, რომ პროკურატურამ საქმეში 193 ფოტო ჩადო, დანარჩენი კი „სამარცხვინო პოლიციელების“ ჩვენები, რომელშიც წერია, რომ „კონფიდენციალურმა წყარომ მიაწოდა ინფორმაცია, რომ ის მეგი დიასამიძე იყო“.
„მე მინდა პრკურორი ანი ხუბეჯაშვილი შეამოწმოთ. ის აღწერილობა, რაც მეგი დიასამიძეზე წერია საქმეში, სრულად ემთხვევა მას“, - ამბობს შოთა თუთბერიძე.
13:29 - სხდომათა დარბაზში ფოიედან ხმაური შემოდის. ისმის ხმა: „მოკიდე ხელი და გაიყვანე“.
15:25 - ადვოკატი აიჰან გასანოვი ამბობს, რომ „რაიმე სახის გარემოება არ არსებობს, რომლითაც გამოიკვეთება მსგავსი სისხლის სამრთლებრივი კვალიფიკაცია“.
ის იხსენებს, რომ წარწერა, რომელიც პლაკატზე დატოვეს, რამდენიმე წუთში წაშალეს:
„სად იყო ზიანი?! ბრალდება, რაც წარმოდგენილია, სრულიად აბსურდია“.
მისი თქმით, კონსტიტუციის შეურაცხყოფაა პატიმრობაზე საუბრი, „არ არსებობს რაიმე სახის აღკვეთის ღონისძების გამოყენების რაიმე საჭიროება. ნებისმიერი აღკვეთის ღონისძიება არის ადამიანის თავისუფლების უფლებაში ჩარევა... ჩვენ არ მოგვისმენია, სისხლის სამართლებრივად აღკვეთის ღონისძებით რა სიკეთის მიღწევაზეა საუბარი“.
„ის, რომ ადამიანი თბილისიდან მიდიოდა ბათუმისკენ, ვერ ჩაითვლება მიმალვის საფრთხედ. მაშინ ნახევარი საქართველო საფრთხეს წარმოადგენს...
რაც შეეხება მოწმეებზე ზეწოლას, რა გინდათ თქვათ, რომ „ქართული ოცნების“ წევრებზე ექნება ზეწოლა?!
რაც შეეხება ახალი დანაშაულის საფრთხეს. კარგი რაღაც მიუთითა პროკურატურამ, დემონსტრაციებზე ბანერებზე წარწერა...“ - თქვა ადვოკატმა და დასძინა, რომ საარჩევნო ბანერებზე წარწერა წინასაარჩევნო პერიოდში შეიძლება ჩაითვალოს გამოხატვის თავისუფლებად.
ფორუმი