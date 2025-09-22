Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

უკრაინაში მსხვერპლი მოჰყვა რუსეთის ჯარების მორიგ შეტევას

ზაპოროჟიეს საოლქო-სამხედრო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, 22 სექტემბერს, გამთენიისას იყო სულ მცირე ხუთი ავიაბომბით დარტყმა, რასაც მსხვერპლი მოჰყვა
ზაპოროჟიეს საოლქო-სამხედრო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, 22 სექტემბერს, გამთენიისას იყო სულ მცირე ხუთი ავიაბომბით დარტყმა, რასაც მსხვერპლი მოჰყვა

რუსეთის ჯარებმა უკრაინაზე მორიგი მასირებული შეტევა მიიტანეს. კიევის და სუმის ოლქებიდან დრონებით დარტყმის შესახებ იუწყებიან, ხოლო ზაპოროჟიეს ოლქიდან - ავიაბომბებით. არის მსხვერპლი.

ზაპოროჟიეს საოლქო-სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ ივან ფიოდოროვის ინფორმაციით, 22 სექტემბერს, გამთენიისას იყო სულ მცირე ხუთი ავიაბომბით დარტყმა, რის შედეგადაც ორი ადამიანი დაიღუპა და ორი დაიჭრა. რამდენიმე რაიონში ხანძრები გაჩნდა. დაზიანებულია 20-ზე მეტი სახლი.

კიევის საოლქო-სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ მიკოლა კალაშნიკის ტელეგრამ-არხზე დილის ექვსი საათისთვის გამოქვეყნებული ინფორმაციით, ბორისპოლის რაიონში ერთი ადამიანი დაიჭრა. ამავე რაიონში ხანძრები გაჩნდა რამდენიმე სახლში. კერძო სახლი დაიწვა ფასტოვის რაიონშიც.

ქალაქ სუმის მერის მოვალეობის შემსრულებლის, არტიომ კობზარის ცნობით, დრონებით დარტყმა იყო სამრეწველო ობიექტებსა და სასწავლო დაწესებულებაზე. დაზიანებულია სახლებიც. სუმიში ერთი ადმიანი დაიჭრა.



ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG