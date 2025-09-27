ლავროვი: აშშ მზად არის "პატიოსანი დიალოგისთვის", კიევი და ევროკავშირი - არა

რუსეთი „ცეცხლს არ მიმართავს“ ევროკავშირისა და ნატოს ქვეყნების წინააღმდეგ და არ უშვებს თავის დრონებს ან რაკეტებს ამ ქვეყნების მიმართულებით, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ნიუ-იორკში, გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. ლავროვმა დასძინა, რომ „ინციდენტები ხდება“, მაგრამ, როგორც მისი სიტყვებიდან ჩანს, ისინი უნებლიეა.
ლავროვმა კომენტარი გააკეთა პოლონეთის საჰაერო სივრცეში ახლახან დაახლოებით 20 დრონის შეჭრაზე. პოლონეთის ხელისუფლებამ და ქვეყნის მოკავშირეებმა ინციდენტში რუსეთი დაადანაშაულეს. ბოლო დღეებში ყოველდღიურად ვრცელდება ინფორმაცია დანიის, შვედეთისა და ნორვეგიის სხვადასხვა ობიექტების თავზე უცნობი დრონების გამოჩენის შესახებ. ამ ქვეყნების ხელისუფლებებს ოფიციალურად არ განუცხადებიათ რუსეთის მონაწილეობის შესახებ, მაგრამ არც გამოურიცხავთ ეს.
ლავროვმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა თავისი მტკიცება, რომ პოლონეთში აღმოჩენილი დრონების დიაპაზონი უფრო მოკლეა, ვიდრე რუსეთიდან პოლონეთამდე მანძილი. ამასთან, პოლონეთი ესაზღვრება რუსეთის კალინინგრადის ოლქს. გარდა ამისა, რუსეთი იყენებს დრონებს დასავლეთ უკრაინაზე თავდასხმების დროს, რომელიც რუსეთის ტერიტორიიდან ისეთ მანძილზე მდებარეობს, რომლის შედარებაც შეიძლება პოლონეთის აღმოსავლეთ რაიონებთან.
ლავროვმა ასევე განაცხადა, რომ ნატოს ქვეყნები სერიოზულად ინანებენ, თუკი რუსეთის საჰაერო სივრცეში ჩამოაგდებენ რუსეთის საფრენ აპარატებს. ნატოში ასეთი წინადადება არავის წამოუყენებია. ამჟამად განიხილება ნატოს საჰაერო სივრცეში რუსული თვითმფრინავების ჩამოგდების შესაძლებლობა.
ლავროვმა ნატოს ქვეყნებსა და ზოგადად დასავლეთს რუსეთის მიმართ აგრესიული პოლიტიკის გატარებაში დასდო ბრალი და, ამასთან, აღნიშნა, რომ მოსკოვი „არ ხედავს, რომ შეერთებული შტატები უკან იხევს რუსეთთან ღია და გულწრფელი დიალოგის კურსიდან“. მან ასეთი კომენტარი გააკეთა აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ ბოლო ხანებში გამოთქმულ უკმაყოფილებაზე, რომ მოსკოვს არ სურს უკრაინაში ომის დასრულება და ტრამპის განცხადებაზე, რომ უკრაინას შეუძლია დაიბრუნოს რუსეთის მიერ ხელში ჩაგდებული ტერიტორიები.
მანამდე, სხდომაზე გამოსვლისას, ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთს „არა აქვს განზრახვა, თავს დაესხას ნატოს და ევროკავშირის ქვეყნებს“, მაგრამ რუსეთის წინააღმდეგ ნებისმიერ აგრესიას „მტკიცე პასუხი მოჰყვება“. აშშ-სგან განსხვავებით, ლავროვის თქმით, ევროკავშირის ქვეყნები და უკრაინა „გულწრფელი დიალოგისთვის“ მზად არ არიან. საგარეო საქმეთა მინისტრმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ რუსეთი „ღიაა სამშვიდობო მოლაპარაკებებისთვის“ იმ პირობით, რომ „აღმოიფხვრება კონფლიქტის ძირითადი მიზეზები“, რომელთაგან ერთ-ერთი არის უკრაინაში „რუსულენოვანი ხალხის“ უფლებების სავარაუდო დარღვევა. ასევე თავის გამოსვლაში ლავროვმა ისრაელი დაადანაშაულა „სახელმწიფო გადატრიალების“ მცდელობაში, რათა ხელი შეეშალა პალესტინის სახელმწიფოს შექმნისთვის.
გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიის ფარგლებში ლავროვმა მონაწილეობა მიიღო ე.წ. მაღალი დონის კვირაში, რომლის დროსაც, როგორც წესი, სახელმწიფოებისა და მთავრობების მეთაურები გამოდიან სიტყვით. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ნიუ-იორკში არ ჩასულა.
