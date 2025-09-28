რუსეთის მიერ წუხელ კიევზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად მინიმუმ ოთხი ადამიანი დაიღუპა

კიევზე რუსული ჯარების მიერ ღამით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად მინიმუმ ოთხი ადამიანი დაიღუპა. ქალაქის სამხედრო ადმინისტრაციის ცნობით, დარტყმები განხორციელდა „კალიბრისა“ და „კინჟალის“ ტიპის რაკეტებისა და დრონების გამოყენებით. წინასწარი ინფორმაციით, დაახლოებით ათი ადამიანი დაშავდა.
კიევის ადგილობრივი სამხედრო ადმინისტრაციის უფროსის, ტიმურ ტკაჩენკოს თქმით, სოლომიანკის რაიონში დაღუპულთა შორის არის 12 წლის გოგონა.
კიევის მერის, ვიტალი კლიჩკოს თქმით, ქალაქში დაზიანება დაფიქსირდა დაახლოებით ოც ადგილას. სოლომიანკის რაიონში ნაწილობრივ ჩამოინგრა ხუთსართულიანი შენობა, სტრაჟესკოს სახელობის კარდიოლოგიის ინსტიტუტის ორ სართულზე ცეცხლი გაჩნდა. დარნიცის, სვიატოშინოს, გოლოსეევოს, დნეპრისა და ობოლონის რაიონებში არასაცხოვრებელი შენობები და მანქანები დაზიანდა. სასწრაფო დახმარების სამსახურები ადგილზე მუშაობას აგრძელებენ, ნანგრევებს ასუფთავებენ და დაზიანებულ შენობებს ამოწმებენ.
კიევის ოლქში რატყმები განხორციელდა ბუჩის, ფასტოვოს, ბელოცერკოვსკის, ობუხოვისა და ბორისპოლის რაიონებზე. ყველაზე მეტი დაშავებული - 17 ადამიანი - ბუჩის რაიონში იყო. კიევის რეგიონული სამხედრო ადმინისტრაციის ცნობით, ფასტოვოს რაიონში საცხობის ხუთი თანამშრომელი დაშავდა.
უკრაინის სხვა რეგიონებსაც დაესხნენ თავს. ზაპოროჟიეში დაშავდა 20-ზე მეტი ადამიანი, რომელთაგან ორი მძიმე მდგომარეობაშია. „რაკეტა ცხრასართულიან საცხოვრებელ კორპუსთან ახლოს დაეცა, რამაც ხანძარი გამოიწვია ერთი შენობის მეორედან მეხუთე სართულამდე და მეორე შენობის მერვედან მეცხრე სართულამდე“, იტყობინება საგანგებო სიტუაციების სახელმწიფო სამსახური.
რუსეთის სამხედროებს კომენტარი არ გაუკეთებიათ არც ზაპოროჟიეზე და არც კიევზე მასშტაბურ დარტყმაზე შაბათიდან კვირას ღამით. პოლონეთმა უკრაინაზე თავდასხმის გამო ლუბლინისა და ჟეშუვის მახლობლად საჰაერო სივრცე დახურა.
უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ღამით განხორციელებულ თავდასხმაზე კომენტარი გააკეთა: „უკრაინაზე რუსეთის მასშტაბური თავდასხმა 12 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. სასტიკი დარტყმები, შეგნებული და მიზანმიმართული ტერორი ჩვეულებრივი ქალაქების წინააღმდეგ - თითქმის 500 მოიერიშე დრონი და 40-ზე მეტი რაკეტა, მათ შორის „კინჟალები“. დღეს დილით ჩვენს ცაში კვლავ გამოჩნდნენ რუსულ-ირანული „შაჰედები“. ეს საზიზღარი თავდასხმა, ფაქტობრივად, გაეროს გენერალური ასამბლეის კვირის ბოლოს მოხდა და ასე აცხადებს რუსეთი თავის რეალურ პოზიციას. მოსკოვს სურს ბრძოლისა და მკვლელობის გაგრძელება. ის მხოლოდ უმკაცრეს ზეწოლას იმსახურებს მთელი მსოფლიოსგან“.
უკრაინის საჰაერო ძალების ცნობით, რუსეთმა შაბათიდან კვირას ღამით უკრაინის წინააღმდეგ 643 რაკეტა და დრონი გაუშვა. მათ შორის იყო 593 „შაჰედის“, „გერბერას“ და სხვა ტიპის მოიერიშე დრონები, ორი „ბანდეროლის“ ტიპის რეაქტიული დრონი, ორი აერობალისტური რაკეტა Kh-47M2 „კინჟალი“, 38 ფრთოსანი რაკეტა Kh-101 და რვა ფრთოსანი რაკეტა „კალიბრი“. უკრაინის საჰაერო თავდაცვამ მოახერხა 611 საჰაერო სამიზნის ჩამოგდება ან ჩახშობა. ხუთი რაკეტა და 31 დრონი მოხვდა სამიზნეებს 16 ადგილზე.
