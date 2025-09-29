მოლდოვაში საპარლამენტო უმრავლესობა მოიპოვა პრეზიდენტ სანდუს პროევროპულმა პარტიამ

მოლდოვის საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით, რომლებიც ხმების 99%-ის შეჯამებას ეფუძნება, პროევროპულ „მოქმედების და სოლიდარობის პარტიას“ 101-წევრიან პარლამენტში 55 დეპუტატი ეყოლება. ამის შესახებ რადიო თავისუფლების მოლდავური სამსახური იუწყება. პრეზიდენტ მაია სანდუს პარტიას ხმა მისცა არჩევნებში მონაწილეთა 49,85%-მა.
მეორე ადგილზე გასულმა პრორუსულმა „პატრიოტულმა ბლოკმა“, რომლის ლიდერი მოლდოვის ყოფილი პრეზიდენტი, სოციალისტი იგორ დოდონია, 26 მანდატის მოპოვება შეძლო(24,36%).
ჯერ კიდევ გასულ ღამით დოდონი მოლდოვის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შენობასთან მივიდა და განაცხადა, რომ თუ „მოქმედების და სოლიდარობის პარტიას“ უმრავლესობა ექნება, არჩევნების ოფიციალურ შედეგებს არ აღიარებენ და გაყალბების წინააღმდეგ ორშაბთს, 29 სექტემბერს პარლამენტთან საპროტესტო აქციას გამართავენ.
მოლდოვის საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით, 8 მანდატი ექნება ბლოკს „ალტერნატივა“, რომელიც თავს პროევროპულს უწოდებს, თუმცა მის შემადგენლობაში არიან წარსულში პრორუსულად განწყობილი პოლიტიკოსები.
6-6 მანდატი ერგოთ პოპულისტურ „ჩვენს პარტიას“ და ნაციონალურ-კონსერვატიულ პარტიას „სახლის დემოკრატია“, რომელიც მოლდოვის და რუმინეთის გაერთიანებას ემხრობა.
მოლდოვაში საპარლამენტო არჩევნები 28 სექტემბერს ჩატარდა. ამომრჩეველთა აქტივობა 52,2% იყო.
უმრავლესობის შენარჩუნება „მოქმედების და სოლიდარობის პარტიას“ საშუალებას მისცემს განაგრძოს ევროკავშირში გაწევრებისკენ მიმართული პოლიტიკა. ევროკავშირმა მოლდოვასთან მოლაპარაკებები 2025 წლის ივნისში გახსნა.
მოლდოვის პროევროპულმა ხელისუფლებამ რუსეთი არაერთხელ დაადანაშაულა არჩევნებში ჩარევისა და დესტაბილიზაციის მცდელობაში. მოსკოვი ამას უარყოფს.
საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა აუკრძალეს არაერთ პრორუსულ პარტიას. არჩევნებში რუსეთის ჩარევის საფრთხის გამო მოლდოვის პოლიციამ, პროკურატურამ და უსაფრთხოების სამსახურმა დაიწყეს საგამოძიებო მოქმედებები სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში, რომელიც რუსეთის მხარდაჭერით არეულობებისა და დესტაბილიზაციის მომზადებას ეხება. დაკავებულია ათეულობით პირი.
