ნიგერიაში თავდამსხმელებმა 12 მეტყევე მოკლეს

მსგავსი თავდასხმები ხშირია ნიგერიის ჩრდილოეთ რეგიონში, სადაც ადგილობრივი მწყემსები და ფერმერები ხშირად უპირისპირდებიან ერთმანეთს მიწასა და წყალზე შეზღუდული წვდომის გამო. ფერმერები მწყემსებს, ძირითადად ფულანის ხალხის წარმომადგენლებს, ადანაშაულებენ, რომ ისინი პირუტყვს მათ ფერმებზე აძოვებენ და მოსავალს უნადგურებენ. მწყემსები კი ამტკიცებენ, რომ ეს მიწები მათი საძოვრებია.
კვირას გუბერნატორმა აბდულრაჰმან აბდულრაზაკმა სამხედროებს მოუწოდა, „გაანადგურონ შტატის ზოგიერთ ნაწილში თავდასხმებში მონაწილე დამნაშავეები“.
ივნისში, ნიგერიის ჩრდილო-ცენტრალურ შტატ ბენუეში, თემზე განხორციელებული ერთი თავდასხმის შედეგად, სულ მცირე 150 ადამიანი დაიღუპა.
